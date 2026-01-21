Osorio, um técnico de 20 titulares Carlos Ferreira 21.01.26 10h46 Juan Carlos Osorio, técnico do Remo. (Raul Martins / Remo) Entre os diferenciais do técnico do Remo está o revezamento dos que ele considera “20 titulares”. Certamente, esse não é um número preciso, mas uma referência na gestão do colombiano Juan Carlos Osorio. Nos primeiros três meses a rotatividade será não apenas uma filosofia de trabalho, mas necessidade imposta pelo excesso de jogos por competições paralelas. O trabalho de Osorio no Remo vai nos desafiar a compreender, explicar ao público e analisar diversas situações incomuns no futebol. Claro que o processo de assimilação terá embaraços. O time azulino está sendo construído sob a pressão do tempo, em conceitos diferentes e já testado em nível de Série A. Tendência de adversidades extras e sofrimento na fase básica dessa construção. Papão busca mais que os três pontos Vencer o São Raimundo, domingo, seria muito mais que somar três pontos. O Papão vai jogar pela aprovação da torcida. É hora de conquistar confiança. O time operário que Junior Rocha está montando fez uma pré-temporada que sugere bravura e imposição física acima das virtudes técnicas e táticas. A construção do Papão 2026 tem muito de cumplicidade, principalmente entre os tantos garotos que subiram da base e os experientes, numa relação de complementariedade. O São Raimundo pode ser definido como “um time enjoado”. Esse jogo de estreia está fadado a fortes emoções. BAIXINHAS * Pela primeira vez um clube do interior supera um grande da capital em calendário. O Águia já disputou uma e terá mais quatro competições em 2026: Parazão, Copa Norte, Copa do Brasil e Série D. O Papão terá o Parazão, Copa Norte, Copa do Brasil e a Série C. O Remo conquistou a Supercopa Grão Pará e terá Parazão, Copa Norte, Copa do Brasil e Série A. * Se realmente vier para o Remo, o meia ofensivo Vitor Bueno deverá formar boa dupla com Rafael Monti. O centroavante argentino faz bem o pivô e serve a quem entra na área, bem o caso de Vitor Bueno. Em tese, os dois têm características que se completam. Alef Manga também deve se favorecer ao lado de Rafael Monti. * Além do centroavante argentino Rafael Monti, ex-Vinotinto do Equador, e do meia Vitor Bueno, ex-Cerezo Osaka do Japão, também são nomes para confirmação no Remo o volante Zé Welison, ex-Fortaleza, e o goleiro português André Moreira, ex-Atletico de Madri. O Leão Azul está em busca de um lateral esquerdo. Possibilidade mantida para o volante argentino Lionel Picco. * Para quem imaginou que o goleiro Vinícius, da Tuna, com 41 anos, seria o "vovô" do campeonato estadual, eis que ressurge Labilá, também goleiro, 42 anos, no São Raimundo. Labilá não assina súmula nenhuma desde 2020, mas está recomeçando como titular do Pantera. * Zagueiro Lucca, do Paysandu, 1,87m, já participou de oito jogos pelo time profissional e fez um gol. Aos 22 anos ele tem a perspectiva de uma sequência de jogos para se firmar no time principal do Papão. Ele já teve experiências também no Serrano/RJ e no Esbjerg da Dinamarca. * Dioguinho, que viveu os seus melhores dias no Remo, em 2021 (fez seis gols em 28 jogos), será adversário no próximo sábado. Ele está a serviço do técnico Mathaus Sodré no Bragantino, que tem ainda o meia Edicleber e o centroavante Gileard como protagonistas para a temporada. * Fator físico vai ser importante para os garotos do Paysandu recém-promovidos da base. Para eles a pré-temporada com os profissionais foi uma continuidade, num cenário de retomada. Isso deve ajudá-los muito a se impor em campo nos primeiros jogos, embora a tendência é depois terem queda de rendimento por desgaste. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo paysandu colunas carlos ferreira COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Carlos Ferreira . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM CARLOS FERREIRA Futebol Osorio, um técnico de 20 titulares 21.01.26 10h46 Carlos Ferreira Quem viu e quem vê o Mangueirão, hein! 20.01.26 10h54 Futebol Leão, faltam apenas duas semanas 18.12.25 10h34 Futebol Fora da lei, Mangueirão ainda não tem biometria 17.12.25 11h16