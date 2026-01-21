Osorio, um técnico de 20 titulares

Entre os diferenciais do técnico do Remo está o revezamento dos que ele considera “20 titulares”. Certamente, esse não é um número preciso, mas uma referência na gestão do colombiano Juan Carlos Osorio. Nos primeiros três meses a rotatividade será não apenas uma filosofia de trabalho, mas necessidade imposta pelo excesso de jogos por competições paralelas.

O trabalho de Osorio no Remo vai nos desafiar a compreender, explicar ao público e analisar diversas situações incomuns no futebol. Claro que o processo de assimilação terá embaraços. O time azulino está sendo construído sob a pressão do tempo, em conceitos diferentes e já testado em nível de Série A. Tendência de adversidades extras e sofrimento na fase básica dessa construção.

Papão busca mais que os três pontos

Vencer o São Raimundo, domingo, seria muito mais que somar três pontos. O Papão vai jogar pela aprovação da torcida. É hora de conquistar confiança. O time operário que Junior Rocha está montando fez uma pré-temporada que sugere bravura e imposição física acima das virtudes técnicas e táticas.

A construção do Papão 2026 tem muito de cumplicidade, principalmente entre os tantos garotos que subiram da base e os experientes, numa relação de complementariedade. O São Raimundo pode ser definido como “um time enjoado”. Esse jogo de estreia está fadado a fortes emoções.

BAIXINHAS

* Pela primeira vez um clube do interior supera um grande da capital em calendário. O Águia já disputou uma e terá mais quatro competições em 2026: Parazão, Copa Norte, Copa do Brasil e Série D. O Papão terá o Parazão, Copa Norte, Copa do Brasil e a Série C. O Remo conquistou a Supercopa Grão Pará e terá Parazão, Copa Norte, Copa do Brasil e Série A.

* Se realmente vier para o Remo, o meia ofensivo Vitor Bueno deverá formar boa dupla com Rafael Monti. O centroavante argentino faz bem o pivô e serve a quem entra na área, bem o caso de Vitor Bueno. Em tese, os dois têm características que se completam. Alef Manga também deve se favorecer ao lado de Rafael Monti.

* Além do centroavante argentino Rafael Monti, ex-Vinotinto do Equador, e do meia Vitor Bueno, ex-Cerezo Osaka do Japão, também são nomes para confirmação no Remo o volante Zé Welison, ex-Fortaleza, e o goleiro português André Moreira, ex-Atletico de Madri. O Leão Azul está em busca de um lateral esquerdo. Possibilidade mantida para o volante argentino Lionel Picco.

* Para quem imaginou que o goleiro Vinícius, da Tuna, com 41 anos, seria o "vovô" do campeonato estadual, eis que ressurge Labilá, também goleiro, 42 anos, no São Raimundo. Labilá não assina súmula nenhuma desde 2020, mas está recomeçando como titular do Pantera.

* Zagueiro Lucca, do Paysandu, 1,87m, já participou de oito jogos pelo time profissional e fez um gol. Aos 22 anos ele tem a perspectiva de uma sequência de jogos para se firmar no time principal do Papão. Ele já teve experiências também no Serrano/RJ e no Esbjerg da Dinamarca.

* Dioguinho, que viveu os seus melhores dias no Remo, em 2021 (fez seis gols em 28 jogos), será adversário no próximo sábado. Ele está a serviço do técnico Mathaus Sodré no Bragantino, que tem ainda o meia Edicleber e o centroavante Gileard como protagonistas para a temporada.

* Fator físico vai ser importante para os garotos do Paysandu recém-promovidos da base. Para eles a pré-temporada com os profissionais foi uma continuidade, num cenário de retomada. Isso deve ajudá-los muito a se impor em campo nos primeiros jogos, embora a tendência é depois terem queda de rendimento por desgaste.