O Liberal chevron right Esportes chevron right

Palmeiras joga bem, bate o Novorizontino, mas se frustra com chances perdidas e gol anulado

Estadão Conteúdo

O Palmeiras abriu vantagem mínima na final do Paulistão ao derrotar por 1 a 0 o Novorizontino neste quarta-feira. A vitória em sua casa provisória, a Arena Barueri, poderia ter sido mais larga. Não foi porque o time alviverde desperdiçou chances importantes e teve um gol anulado de Gómez na etapa final. Flaco López foi o autor do gol da noite.

Carlos Miguel foi pouco exigido, uma vez que a equipe de Novo Horizonte quase não atacou. Quando apareceu, o goleiro brilhou ao defender pênalti no fim da etapa inicial.

Palmeiras e Novorizontino decidem quem levanta a taça do mais importante Estadual do País no domingo. O time de interior vai jogar em casa, no Estádio Jorge Ismael de Biasi, porque fez a melhor campanha do Estadual. A bola rola às 20h30. Basta um empate para a equipe treinada por Abel Ferreira levantar o troféu.

A paciência e a persistência foram virtudes determinantes para o Palmeiras ser bem-sucedido no primeiro na Arena Barueri. Os anfitriões, como esperado, tiveram grande volume de jogo, finalizaram mais vezes e empurraram o Novorizontino, que se defendia com competência e obrigou o rival a lançar mão das bolas longas.

Ocorre que os lançamentos dão resultado com alguma frequência para um time que tem bons lançadores, como Marlon Freitas. Foi do volante o passe longo para Sosa ajeitar para Flaco López. Escalado como único centroavante, já que Vitor Roque sofreu um trauma e iniciou o jogo no banco, o argentino acertou sua finalização característica da entrada da área: chute seco, rasteiro, sem tanta força, mas muito no canto para Jordi alcançar.

Allan, livre na área, teve a chance para ampliar e deixar a equipe alviverde confortável. Acertou a trave. E o cenário que seria de festa foi de apreensão depois que Andreas Pereira cometeu dois erros primários na saída de bola que resultaram em pênalti cometido por Gómez. O volante e o zagueiro têm de agradecer ao goleiro Carlos Miguel, que ficou no meio do gol e defendeu a cobrança de Robson.

Se a trave impediu Allan de marcar, milímetros fizeram o VAR anular o gol de Gustavo Gómez no início do segundo tempo. A imagem mostrou o capitão paraguaio ligeiramente à frente no lance. Foram minutos de espera até o árbitro anular o gol e ser responsável por um profundo anticlímax em Barueri.

Novos gols perdidos frustraram os 26 mil palmeirenses na arena administrada por uma das empresas de Leila Pereira. Arias, em boa condição, finalizou para fora. Khellven, com ainda mais espaço e perto do gol, e parou em Jordi.

Bom para o Novorizontino, que viu sua estratégia ter razoável sucesso. O plano foi se defender e atacar só quando fosse possível, sem se arriscar. Claramente, o time de Novo Horizonte jogará todas suas fichas em casa daqui a quatro dias.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 X 0 NOVORIZONTINO

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Khellven, Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas (Lucas Evangelista) e Maurício (Felipe Anderson); Allan (Arias), Flaco López e Sosa (Vitor Roque). Técnico: Abel Ferreira.

NOVORIZONTINO - Jordi; Alvariño (Alemão), Dantas, Patrick e Mayk; Luís Oyama, Léo Naldi e Matheus Bianqui e Juninho (Ortíz); Vinicius Paiva (Tavinho) e Robson. Técnico: Enderson Moreira.

GOL - Flaco López, aos 34 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Matheus Delgado Candançan.

CARTÕES AMARELOS - Léo Naldi, Dantas, Alvariño e Jordi (Novorizontino); Maurício e Arias (Palmeiras).

PÚBLICO - 26.802 presentes.

RENDA - R$ 1.865.550,00.

LOCAL - Arena Barueri.

