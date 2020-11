Palmeiras goleia o São Paulo e se classifica no Paulistão feminino

O Palmeiras goleou o São Paulo pelo Campeonato Paulista Feminino por 3 a 0, em Cotia, e garantiu a classificação para as quartas de final do Paulistão feminino. Os gols foram marcados por Lurdinha, duas vezes, e Ottilia.

Com a vitória, o time chegou aos sete pontos no torneio estadual e acabou com os 100% de aproveitamento das rivais.

O Palmeiras dominou o Choque-Rainha, mesmo poupando muitas atletas, como Ary Borges, Carla Nunes e a goleira Vivi, destaque no último jogo. O primeiro gol saiu ainda no primeiro tempo, após um passe da Angelina para Lurdinha.

Os outros dois gols saíram no segundo tempo de jogo. Ottilia entrou em campo e marcou logo em seguida. Lurdinha voltou a marcar, de cabeça, sem chance para a goleira rival

O próximo confronto do Verdão é pela semifinal do Campeonato Brasileiro A1, contra o Corinthians no domingo (8), às 20h. Já no Paulistão Feminino, o time alviverde finaliza a fase de grupos contra o Taboão da Serra – CATS em casa, na quarta-feira (11), às 11h.