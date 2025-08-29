Palmeiras gasta R$ 63 milhões e anuncia Andreas Pereira: 'Seguro de que fiz a melhor escolha'

O mais ansioso torcedor palmeirense não precisa mais esperar. O Palmeiras anunciou nesta sexta-feira, o seu mais importante reforço nesta janela de transferências: Andreas Pereira, meio-campista que estava no Fulham, da Inglaterra.

O clube paulista vai pagar 10 milhões de euros (R$ 63 milhões) ao time inglês, além de bônus por metas alcançadas que podem chegar a 2 milhões de euros, para se reforçar com o substituto de Richard Ríos, negociado com o Benfica por R$ 195 milhões em julho. O contrato com o novo reforço é de três anos e meio, válido até dezembro de 2028.

Andreas concluiu as burocracias ao passar por exames na Inglaterra e depois assinar contrato. "O interesse que o Palmeiras demonstrou por mim foi muito especial e gratificante. Não vejo a hora de chegar ao Brasil para me juntar aos meus novos companheiros e estar dentro de campo para ajudar a equipe", declarou Andreas, que chegará a São Paulo no início da próxima semana.

"Recebi inúmeras mensagens de apoio que me deram a certeza de que tomei a melhor decisão quando aceitei a proposta do Palmeiras. Até comentei com os meus pais e a minha mulher: quando você percebe que uma torcida tão apaixonada quer que você venha jogar em um clube gigantesco, você se sente acolhido e seguro de que fez a melhor escolha", acrescentou.

O Palmeiras quer utilizá-lo nos duelos das quartas de final da Libertadores contra o River Plate, em 17 e 24 de setembro. Ele foi contratado para substituir Richard Rios, negociado com o Benfica por 30 milhões de euros - R$ 195 milhões à época.

Andreas é o 12º reforço do Palmeiras em 2025. A contratação do meio-campista faz o clube ultrapassar R$ 700 milhões com reforços na temporada e superar o Botafogo para se tornar o time que mais investiu em reforços em um único ano na história do futebol brasileiro. O ranking tem Botafogo e Flamengo na sequência, com R$ 665 milhões e R$ 277 gastos com contratações, respectivamente.

São, no total, R$ 702 milhões investidos pelo Palmeiras em 11 contratações neste ano. O zagueiro Bruno Fuchs foi o único que veio sem custo de transferência, já que foi emprestado pelo Atlético Mineiro.

CARREIRA NA EUROPA, ESCORREGÃO DECISIVO E DESEJO DE VOLTAR À SELEÇÃO BRASILEIRA Nascido na Bélgica, o jogador tem dupla cidadania e construiu parte significativa de sua carreira na Europa. Atuou na base do Ajax, da Holanda, e seu primeiro clube como profissional foi o Manchester United.

Também defendeu Granada e Valencia, da Espanha, e Lazio, da Itália, antes de viver sua única experiência no Brasil em 2021, quando se transferiu por empréstimo para o Flamengo.

Apesar das boas atuações com a camisa rubro-negra, o jogador ficou marcado pelo escorregão que originou o gol de Deyverson na final da Libertadores contra o Palmeiras, em Montevidéu.

Em 2022, foi vendido para o Fulham e retornou à Europa. Foram três temporadas no time inglês. No total, fez dez gols e deu 19 assistências em 119 partidas.

O meio-campista é convocado com certa frequência para a seleção brasileira. Tanto Dorival Júnior como Carlo Ancelotti o chamaram nas últimas convocações. Mas o italiano não chamou o meia para os duelos com Chile e Bolívia.

Foi esse também um dos motivos de o atleta ter decidido voltar ao futebol brasileiro. Destacando-se no Palmeiras, ele crê ser possível ter mais chances de voltar a ser lembrado por Ancelotti e jogar a próxima Copa do Mundo.