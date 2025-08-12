Palmeiras faz acordo com Al-Sadd e livra Abel Ferreira de processo de R$ 31 milhões Estadão Conteúdo 12.08.25 11h58 O processo que o Al-Sadd, do Catar, movia contra Abel Ferreira na Fifa pelo não cumprimento de pré-contrato foi anulado após acordo costurado pelo Palmeiras. A informação foi divulgada inicialmente pelo Uol e confirmado pela Estadão. O time catariano cobrava 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões na cotação atual) como compensação financeira, por se sentir lesado pelo treinador português. Para encerrar a ação, a diretoria palmeirense propôs mudanças nos termos do contrato do meia-atacante Giovani, vendido ao Al-Sadd em junho de 2023. O Palmeiras detém 50% dos direitos econômicos do jogador de 21 anos e, segundo cláusula contratual, o clube do Catar teria obrigação de comprar uma nova fatia de 25% do atleta, em caso de cumprimento de metas esportivas. No acordo para retirar a ação contra Abel, os dois clubes concordaram em derrubar essa cláusula. Com isso, o Al-Sadd não é mais forçado a tirar dinheiro de seus cofres para comprar os 25% e o clube brasileiro mantém os seus 50%. O PRÉ-CONTRATO DE ABEL O contrato entre Abel e o time catariano teria sido assinado em 15 de novembro de 2023, quando o Brasileirão estava paralisado por causa da Data Fifa, e determinava que o treinador assumisse a equipe do Oriente Médio em 27 de dezembro, período em que o time alviverde estava de férias. À época, o estafe do português desconversou sobre qualquer tipo de negociação com o Al-Sadd. Em novembro de 2023, o jornal português Sport informou que Abel Ferreira tinha conversas adiantadas para assumir o Al-Sadd. O plano do clube seria transformar o treinador no mais bem pago do planeta. A única vez que o técnico palmeirense tratou do tema foi em maio de 2024, após empate com o Botafogo-SP pela Copa do Brasil, em Ribeirão Preto. "Vamos ver, não falo mais sobre o assunto. Só há uma verdade, vocês têm de escolher o que querem dizer. Só há uma verdade e uma certeza. Só isso", disse na ocasião. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Abel Ferreira Al-Sadd acordo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Em súmula, árbitro registra xingamento de Frontini e arremesso de objetos em jogo do Paysandu Jonathan Benkenstein Pinheiro relatou que o executivo bicolor precisou ser contido por seguranças e membros do time após o apito final 12.08.25 12h19 Corrida Remo realiza primeira edição da corrida Fenômeno Azul; veja como participar Evento oficial do clube acontece em 21 de setembro com percursos de 3,5 km e 7 km 12.08.25 11h59 Águia Guerreira Técnico da Tuna Luso se despede da temporada e avalia propostas de outras equipes Com títulos de base e classificação inédita para a Copa do Brasil, Ignácio analisa ofertas antes de definir futuro em 2026 12.08.25 11h39 Para lotar! Com promoção, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Botafogo-SP; veja valores Leão Azul anunciou preço especial na compra de duas entradas para o duelo 12.08.25 11h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu: técnico avalia derrota para o Vila, cita chuva e projeta jogo contra a Chape Claudinei Oliveira comentou sobre o revés do time bicolor diante do Vila, na Curuzu 12.08.25 0h36 Remo Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12). 12.08.25 10h12 Tabela Derrota mantém Paysandu na vice-lanterna, e Remo fica mais próximo do G-4; veja a tabela Time bicolor perde a chance de fechar a rodada fora do Z-4 com tropeço diante do Tigre; Leão Azul volta a figurar entre os cinco primeiros 12.08.25 8h52 Futebol Roger Aguilera cancela campanha para quitar transfer ban e projeta levar Paysandu ao Mangueirão A ideia do presidente, no entanto, depende de um bom resultado em casa e no próximo jogo fora, contra a Chapecoense 11.08.25 21h28