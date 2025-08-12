Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Palmeiras faz acordo com Al-Sadd e livra Abel Ferreira de processo de R$ 31 milhões

Estadão Conteúdo

O processo que o Al-Sadd, do Catar, movia contra Abel Ferreira na Fifa pelo não cumprimento de pré-contrato foi anulado após acordo costurado pelo Palmeiras. A informação foi divulgada inicialmente pelo Uol e confirmado pela Estadão.

O time catariano cobrava 5 milhões de euros (cerca de R$ 31 milhões na cotação atual) como compensação financeira, por se sentir lesado pelo treinador português. Para encerrar a ação, a diretoria palmeirense propôs mudanças nos termos do contrato do meia-atacante Giovani, vendido ao Al-Sadd em junho de 2023.

O Palmeiras detém 50% dos direitos econômicos do jogador de 21 anos e, segundo cláusula contratual, o clube do Catar teria obrigação de comprar uma nova fatia de 25% do atleta, em caso de cumprimento de metas esportivas.

No acordo para retirar a ação contra Abel, os dois clubes concordaram em derrubar essa cláusula. Com isso, o Al-Sadd não é mais forçado a tirar dinheiro de seus cofres para comprar os 25% e o clube brasileiro mantém os seus 50%.

O PRÉ-CONTRATO DE ABEL O contrato entre Abel e o time catariano teria sido assinado em 15 de novembro de 2023, quando o Brasileirão estava paralisado por causa da Data Fifa, e determinava que o treinador assumisse a equipe do Oriente Médio em 27 de dezembro, período em que o time alviverde estava de férias. À época, o estafe do português desconversou sobre qualquer tipo de negociação com o Al-Sadd.

Em novembro de 2023, o jornal português Sport informou que Abel Ferreira tinha conversas adiantadas para assumir o Al-Sadd. O plano do clube seria transformar o treinador no mais bem pago do planeta.

A única vez que o técnico palmeirense tratou do tema foi em maio de 2024, após empate com o Botafogo-SP pela Copa do Brasil, em Ribeirão Preto. "Vamos ver, não falo mais sobre o assunto. Só há uma verdade, vocês têm de escolher o que querem dizer. Só há uma verdade e uma certeza. Só isso", disse na ocasião.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Palmeiras

Abel Ferreira

Al-Sadd

acordo
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Em súmula, árbitro registra xingamento de Frontini e arremesso de objetos em jogo do Paysandu

Jonathan Benkenstein Pinheiro relatou que o executivo bicolor precisou ser contido por seguranças e membros do time após o apito final

12.08.25 12h19

Corrida

Remo realiza primeira edição da corrida Fenômeno Azul; veja como participar

Evento oficial do clube acontece em 21 de setembro com percursos de 3,5 km e 7 km

12.08.25 11h59

Águia Guerreira

Técnico da Tuna Luso se despede da temporada e avalia propostas de outras equipes

Com títulos de base e classificação inédita para a Copa do Brasil, Ignácio analisa ofertas antes de definir futuro em 2026

12.08.25 11h39

Para lotar!

Com promoção, Remo inicia venda de ingressos para jogo contra o Botafogo-SP; veja valores

Leão Azul anunciou preço especial na compra de duas entradas para o duelo

12.08.25 11h20

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Paysandu: técnico avalia derrota para o Vila, cita chuva e projeta jogo contra a Chape

Claudinei Oliveira comentou sobre o revés do time bicolor diante do Vila, na Curuzu

12.08.25 0h36

Remo

Felipe Vizeu deve deixar o Remo e fechar com clube sul-americano, diz jornalista

Segundo Abner Luiz, acerto pode ser oficializado ainda nesta terça-feira (12).

12.08.25 10h12

Tabela

Derrota mantém Paysandu na vice-lanterna, e Remo fica mais próximo do G-4; veja a tabela

Time bicolor perde a chance de fechar a rodada fora do Z-4 com tropeço diante do Tigre; Leão Azul volta a figurar entre os cinco primeiros

12.08.25 8h52

Futebol

Roger Aguilera cancela campanha para quitar transfer ban e projeta levar Paysandu ao Mangueirão

A ideia do presidente, no entanto, depende de um bom resultado em casa e no próximo jogo fora, contra a Chapecoense

11.08.25 21h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda