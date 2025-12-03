Palmeiras faz 3 a 0 no Atlético, mas reage tarde no Brasileirão e vê o Flamengo ser campeão Os palmeirenses vibraram de forma contida porque valeu pouco a vitória Estadão Conteúdo 03.12.25 23h47 Depois de cinco jogos sem vitória no Brasileirão, o Palmeiras encerrou a série negativa ao derrotar o Atlético Mineiro nesta quarta-feira. Em Belo Horizonte, foi eficiente e letal ao aproveitar duas falhas da zaga atleticana. Flaco López, Allan definiram o triunfo com gols no primeiro tempo. Os palmeirenses vibraram de forma contida porque valeu pouco a vitória. Foi insuficiente para manter o time na luta pelo título, que ficou com o Flamengo. O time rubro-negro derrotou o Ceará no Maracanã e confirmou a conquista com uma rodada de antecedência. Tem 78 pontos contra 73 da equipe paulista com apenas mais três pontos em disputa. Vice no Paulistão, no Brasileirão e na Libertadores, o Palmeiras terminará o ano de forma melancólica. Trata-se da primeira temporada sem taças desde que Abel Ferreira está no comando. O time fecha o torneio contra o Ceará em Fortaleza. O Atlético Mineiro tem 45 pontos e está mais perto dos rebaixados dos que vão à Libertadores. Fez uma temporada abaixo da mediocridade e irritou a sua torcida. A equipe mineira encerra a temporada contra o Vasco, no Rio. Todos os jogos da rodada final serão às 16h do domingo. Foi tardia a reação palmeirense. Fizeram falta os pontos perdidos nas cinco rodadas anteriores - as derrotas para Mirassol, Santos e Grêmio, e os empates com Vitória e Fluminense em casa. Concentrado, o Palmeiras pressionou a saída de bola dos defensores do Atlético, que viveram péssima noite. Os visitantes foram eficazes como não haviam sendo e se valeram das falhas do rival. Foram erros da zaga atleticana que originaram os gols de Flaco, aos oito, e Allan, aos 19. Falharam Junior Alonso e Guilherme Arana. Vitor Roque também foi à rede, mas estava impedido. Os mineiros passaram a pressionar depois que o Palmeiras perdeu Piquerez, expulso, por carrinho que acertou a bola, mas o árbitro Rafael Rodrigo Klein achou violento depois de rever o lance no monitor do VAR. Com dez em campo, o Palmeiras recuou e foi apertado pelo Atlético, que transformou Carlos Miguel no melhor em campo. O goleiro salvou o Palmeiras com ao menos três defesas importantes. Quando o gigante de maias de 2 metros não salvou os paulistas, Bernard, Gustavo Scarpa e Rony pararam na trave. Rony até marcou, mas foi com o braço. O gol foi anulado porque o VAR notou a irregularidade. O Palmeiras encaixou um único contra-ataque na etapa final e foi a partir dele que definiu a vitória. Luighi, que entrara na vaga de Vitor Roque, recebeu de Jefté e selou o resultado em Belo Horizonte. FICHA TÉCNICA ATLÉTICO-MG 0 X 3 PALMEIRAS ATLÉTICO-MG - Everson; Ruan Tressoldi, Vitor Hugo e Junior Alonso (Bernard); Saraiva (Hulk), Alan Franco, Igor Gomes, Gustavo Scarpa (Gabriel Menino) e Guilherme Arana; Rony e Dudu. Técnico: Jorge Sampaoli. PALMEIRAS - Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emi Martínez, Andreas Pereira e Raphael Veiga (Ramón Sosa); Allan (Bruno Fuchs), Flaco López (Jefté) e Vitor Roque (Luighi). Técnico: Abel Ferreira. GOLS - Flaco López, aos 8, e Allan, aos 19 do primeiro tempo. Luighi, aos 35 do segundo tempo. CARTÕES AMARELOS - Raphael Veiga, Abel Ferreira e Carlos Miguel. CARTÃO VERMELHO - Piquerez. ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS). PÚBLICO - 13.878 torcedores. RENDA - R$ 535.000,17. LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). 