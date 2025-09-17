Palmeiras faz 1º tempo primoroso e vence o River Plate na Libertadores As equipes voltam a campo para o duelo final na próxima quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque. Estadão Conteúdo 17.09.25 23h48 Vitor Roque, do Palmeiras (Instagram @vitor_roque9) O Palmeiras conquistou nesta quarta-feira uma importante vitória pela Libertadores. Jogando em Buenos Aires, a equipe alviverde marcou dois gols no primeiro tempo, sofreu muito no segundo, mas saiu de campo com o placar favorável de 2 a 1 sobre o River Plate na partida de ida das quartas de final. O placar permite ao Palmeiras empatar em casa para sair de campo com a classificação para as semifinais. Uma vitória simples do River em São Paulo levará a decisão para os pênaltis. A partida de volta está agendada para a próxima quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque. Antes, o Palmeiras tem um desafio pelo Brasileirão. No sábado, às 21h, enfrenta o Fortaleza na capital paulista. No mesmo dia, o River Plate visita o Atlético Tucumán, às 21h15, pelo Campeonato Argentino. Abel Ferreira montou o Palmeiras com o mesmo padrão tático dos últimos jogos, mas trocou um atacante por um meia. Andreas Pereira assumiu a vaga de Facundo Torres e deu maior consistência na armação de jogadas. O camisa 8, que chegou há pouco tempo, fez grande exibição, assim como Flaco López e os autores dos gols: Gustavo Gómez e Vitor Roque. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O goleiro Weverton foi ponto fora da curva. Imprudente, se safou de um pênalti por um impedimento e também quase ajudou os argentinos ao não agarrar uma bola fácil vinda pelo alto. O contraste entre os dois tempos chamou muita atenção. O Palmeiras, depois de uma etapa inaugural primorosa, desmoronou na segunda parte e flertou com o insucesso. O Palmeiras começou controlando a posse de bola e na primeira investida no ataque inaugurou o placar. Em cobrança de escanteio, Gómez subiu sozinho na segunda trave para cabecear e colocar o time alviverde em vantagem, aos 6 minutos. Os visitantes persistiram no modelo de jogo e intensificaram a presença no ataque. Novos lances perigosos foram criados com bola parada, mas a trave e o goleiro Armani protegeram o River. O Palmeiras baixou a guarda e viu o River Plate melhorar. Os argentinos não tiraram proveito e viram os paulistas ampliarem. O Palmeiras brigou pela recuperação da bola, o lance chegou em Flaco López, que achou um passe em profundidade para Vitor Roque. O atacante deu toque de leve na saída do goleiro para ampliar o marcador, aos 41. O River Plate voltou para o segundo tempo com algumas modificações que fizeram o time melhorar. Com o meio-campo mais povoado, os argentinos ficaram com a bola no ataque e criaram oportunidades. A partida ganhou contornos de tensão. Falhas de Weverton e outros erros defensivos do Palmeiras deixaram o River Plate mais à vontade. Os visitantes pararam de criar e raramente chegavam ao ataque. Abel, então, desfez a dupla de ataque, sacou Roque e apostou na velocidade de Torres. Um momento já no fim do jogo fez o torcedor do Palmeiras suar frio. Após levantamento na área, Weverton acertou uma joelhada em Montiel. A arbitragem foi ao VAR para analisar a possibilidade de pênalti. Porém, o lateral argentino estava impedido, por isso a decisão do árbitro foi de atribuir cartão amarelo ao goleiro do Palmeiras. Aos 43, a reação do River apareceu. Martínez Quarta teve total liberdade para chutar de fora da área, a bola desviou em Piquerez e enganou Weverton. Nos últimos minutos, a pressão total dos argentinos não resultou em gol. FIHCA TÉCNICA RIVER PLATE 1 x 2 PALMEIRAS RIVER PLATE - Armani; Montiel, Paulo Díaz (Martínez Quarta), Rivero, Portillo e Acuña; Castaño, Enzo Pérez (Quintero) e Nacho Fernández (Lencina); Maxi Salas (Miguel Borja) e Driussi (Colidio). Técnico: Marcelo Gallardo. PALMEIRAS - Weverton; Khellven, Gómez, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno (Emi Martínez), Lucas Evangelista (Bruno Fuchs), Felipe Anderson (Allan) e Andreas Pereira (Raphael Veiga); Flaco López e Vitor Roque (Facundo Torres). Técnico: Abel Ferreira. GOLS - Gustavo Gómez, aos 6, e Vitor Roque, aos 41 minutos do primeiro tempo; Martínez Quarta, aos 43 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Montiel, Paulo Díaz, Rivero e Acuña (River Plate), Weverton, Facundo Torres, Aníbal Moreno e Lucas Evangelista (Palmeiras). ÁRBITRO - Jesús Valenzuela (VEN). PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis. LOCAL - Estádio Mâs Monumental, em Buenos Aires. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores River Plate Palmeiras COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Em poucas horas, camisa do Vasco em homenagem ao Círio de Nazaré esgota em Belém Camisa oficial do Vasco em homenagem à Nossa Senhora de Nazaré foi sucesso de vendas. Lote extra é aguardado pela Diretoria da festa, mas sem prazo de chegada 17.09.25 18h34 SÉRIE B Após retorno de lesão, Rossi soma duas atuações discretas pelo Paysandu na Série B Atacante recebeu notas 6.4 e 6.7 no SofaScore nos jogos contra Volta Redonda e América-MG 17.09.25 18h20 Probabilidade UFMG: Após empate, Remo perde posições e vê projeções de acesso diminuírem Time azulino busca se recuperar e manter vivo o sonho do acesso neste sábado (20), às 20h30, contra o Acético-GO, no Baenão, em Belém 17.09.25 11h58 Probabilidade UFMG: Paysandu vê chances de acesso zerarem e risco de rebaixamento ultrapassar 91% Time bicolor busca recuperação e volta a campo neste sábado (20), às 16h, contra o Goiás, no Serrinha 17.09.25 11h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES Cuello, do Atlético-MG, passará por cirurgia após sofrer grave lesão em jogo contra o Bolívar 17.09.25 23h58 NA ARGENTINA Palmeiras faz 1º tempo primoroso e vence o River Plate na Libertadores As equipes voltam a campo para o duelo final na próxima quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque. 17.09.25 23h48 QUE SITUAÇÃO! Leandro Vilela desabafa sobre fase do Paysandu: 'Há um bom tempo não saio de casa' Jogador, que volta após cumprir suspensão no último jogo, afirma que time precisar acordar e começar a fazer uma campanha de G4 a partir do próximo jogo, contra o Goiás, fora de casa, se quiser se livrar do rebaixamento 17.09.25 20h10 FUTEBOL Jogadores do Remo serão julgados pelo TJD e podem ficar de fora de jogos decisivos do Parazão Clube pode perder o Vacaria por até três jogos e o David Batista por até 12 jogos. O julgamento será na próxima terça-feira (26) 18.09.25 0h54