Leão em domingo de luz, por nova vida

No dia de finados, o Remo pode dar mais um passo rumo à vida nova da Série A. Muito mais visibilidade, muito mais prestígio, muito mais dinheiro, muito mais relevância, muito mais possibilidades esportivas e mercadológicas. Tudo isso por conta do acesso em disputa nesta reta final da Série B.

O obstáculo do momento é a Chapecoense, no confronto dos times que mais pontuaram nas últimas seis rodadas: seis vitórias do Leão, cinco vitórias e um empate da Chape. Além disso, confronto direto de concorrentes à Série A. Jogaço na noite desde domingo no Baenão. Ainda não é a decisão do acesso, mas o 50º jogo do Leão Azul na temporada é o mais importante até agora, com certeza de drama e probabilidade de glória para a nação remista.

Saudade FC

Ferreira (Paysandu, 1994); Marcos Dobrada (Paysandu, 2002), Gil Cametá (Remo, 2007), Mongol (Remo, 1993), Aldivan (Paysandu, Remo, Águia e São Raimundo, 2008 a 2012); Varela (Remo, 1988 a 1992), Carlinhos Maracanã (Paysandu, 1976 a 1981), Luizinho das Arábias (Paysandu e Remo 1987 a 1989); Heider (Paysandu, 1978 a 1980), Bira (Paysandu e Remo, 1976 a 1979) e Lupercínio (Paysandu 1976 a 1981). Técnico: Waldemar Carabina (três passagens pelo Remo, entre 1991 a 1997).

Esse time seria o Saudade Futebol Clube dos que vi em ação no futebol do Pará. A homenagem da coluna se estende aos nomes registrados abaixo, neste dia de finados.

BAIXINHAS

* Bruno Rangel, Danilinho, Bruno Sá, Zeca, Leônidas, Mareco, Limão, Carlitinho, Valdiran, Andrey, Gladston, Thiago Marabá, Bruno Rangel, Alcino, Durvalino, Lucas Gomes, Assis, Paulinho Rabiola, Evandro, Regí. Técnicos Fran Costa, Fernando Oliveira, François Thyn, Tata, Carlinhos Silva, Paulinho de Almeida, Todos esses o colunista viu em ação.

* Radialistas e jornalistas Agripino Furtado, Carlos Estácio, Gilson Faria, Jurandir Bonifácio, Fontes Filho, José Simões, Jayme Bastos, Jorge Dias, Geo Araújo, Ronaldo Porto, Teodorico Rodrigues, Adailton Cunha, Nildo Matos, Toninho Silva, Paulo Cecim, Carlos Bahia, Chico Leal, Atorres, Edir Proença, Grimoaldo Soares...

* Haveria benefício para o Paysandu se o Remo confirmar o acesso à Série A? Sim, pela visibilidade do futebol paraense, sobretudo ocorrendo durante a COP 30, quando os principais veículos de comunicação do mundo estão em Belém. Isso é possibilidade!

* O impacto imediato, porém, seria uma larga diferença orçamentária, em torno de R$ 100 milhões. Todos os passos da gestão bicolor teriam que ser cirúrgicos no sentido de fazer mais com menos, no desafio do enfrentamento ao rival.

* O primeiro passo, já ensaiado, passa pela recontratação de Hélio dos Anjos, num grande acordo que envolveria o débito de R$ 2 milhões do clube com o técnico em pagamentos ao longo do novo contrato. Se o acordo vingar, Hélio volta muito poderoso, praticamente como gestor do futebol bicolor.

* No Remo, Guto Ferreira já está ciente da decisão do clube em mantê-lo no cargo para 2026, seja na Série A ou na Série B. Não só o técnico, mas a base do time atual deverá ter continuidade, com ou sem acesso. O artilheiro Pedro Rocha, por exemplo, já está vinculado para a próxima temporada.

* Certidão negativa de débitos, certidão de clube formador, estruturação do Centro de Treinamentos e uma política de mercado para os frutos da base. O Remo foca nesses pontos para se estabelecer como indústria lucrativa de futebol, referência mercadológica da região.