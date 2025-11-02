Crespo exalta espírito coletivo e elogia Tapia após vitória do São Paulo sobre o Vasco Estadão Conteúdo 02.11.25 23h42 Hernán Crespo valorizou o aspecto mental e a entrega coletiva do São Paulo após a vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, neste domingo, em São Januário. O resultado recolocou o time na briga por uma vaga na Libertadores e confirmou a evolução da equipe nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. O treinador destacou que o momento exigia concentração e confiança no grupo. "Era um momento de acreditar. Estar concentrado e confiar nos jogadores. Hoje enfrentamos um time muito difícil, com um grande treinador como o Fernando Diniz. Eu gosto muito de ver jogar os times dele, mas é difícil jogar contra", afirmou. Crespo ressaltou a personalidade da equipe, que soube competir em um ambiente hostil. "Jogamos com muita personalidade, em um campo difícil. O São Paulo demonstrou muitas vezes que estava cômodo com a bola. Tivemos que aprender a sofrer. Sofremos, corremos e tentamos muito. O espírito do grupo, de saber sofrer e entender o que o jogo pedia, foi o caminho para a vitória", explicou o técnico argentino. O resultado reforçou a confiança do elenco na reta final. Crespo enalteceu a postura tática e o comprometimento dos atletas, que executaram com precisão o plano de jogo diante de um adversário que manteve a posse, mas encontrou dificuldades para furar a marcação. Entre os destaques individuais, o técnico fez questão de elogiar o atacante Tapia, que vem ganhando espaço no elenco e foi titular na partida. "Estou muito contente com o Tapia. Chegou a um clube grande como o São Paulo, vindo de outro grande como o River, com muita humildade. Encontrou confiança nos companheiros e na comissão técnica", elogiou. Crespo destacou ainda o perfil coletivo do jogador. "Ele trabalha muito para a equipe, é o tipo de jogador que essa comissão quer. Aceita ficar no banco e, quando joga, o espírito guerreiro dele nos ajuda muito", completou o treinador. Com o triunfo, o São Paulo chegou aos 44 pontos, voltando a mirar o grupo de classificação à Libertadores. A equipe volta a campo na quarta-feira, às 21h30, contra o Flamengo, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo Hernan Crespo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES série d 2026 Clubes paraenses aprovam mudanças da CBF para a Série D, mas alertam para desafios financeiros A partir de 2026, a competição terá 96 clubes e seis vagas de acesso à Série C; dirigentes de Águia, Bragantino e Castanhal comentam expectativas e impactos 02.11.25 9h00 CAYU Anatomia de uma queda: jornalistas do Grupo Liberal apontam causas do rebaixamento do Paysandu Carlos Ferreira e Abner Luiz analisam a queda do Paysandu e apontam falhas de planejamento, decisões equivocadas e dívidas que agravaram a crise bicolor. 02.11.25 8h00 Carlos Ferreira Leão em domingo de luz, por nova vida 02.11.25 7h00 Futebol Torcida do Remo não perdoa e enche a web de memes do rebaixamento do Paysandu; veja imagens O Paysandu foi rebaixado e vai jogar a Série C na temporada 2026 31.10.25 23h14 MAIS LIDAS EM ESPORTES DO LAZER AO SUSTENTO Futebol pelada: jogos garantem renda e rodagem a jogadores amadores e profissionais em Belém Parazão da Pelada, um dos principais torneios da Região Metropolitana de Belém, mostra como o futebol amador tem se tornado cada vez mais uma alternativa de renda para peladeiros e jogadores profissionais 09.12.23 8h15 Crespo exalta espírito coletivo e elogia Tapia após vitória do São Paulo sobre o Vasco 02.11.25 23h42 LUITA SEGUE Guto Ferreira após empate da Chape no último lance: 'Não tem nada perdido, vamos até o fim' Técnico lamenta gol sofrido no último lance contra a Chapecoense, mas garante confiança no elenco e destaca bom desempenho fora de casa antes dos dois próximos jogos decisivos 02.11.25 21h45 Futebol Em meio às lágrimas, executivo do Paysandu lamenta o rebaixamento: 'A torcida e o clube não merecem' Coube a Carlos Frontini a missão de encarar a realidade na primeira entrevista após a queda 31.10.25 22h39