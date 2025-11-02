Capa Jornal Amazônia
Crespo exalta espírito coletivo e elogia Tapia após vitória do São Paulo sobre o Vasco

Estadão Conteúdo

Hernán Crespo valorizou o aspecto mental e a entrega coletiva do São Paulo após a vitória por 2 a 0 sobre o Vasco, neste domingo, em São Januário. O resultado recolocou o time na briga por uma vaga na Libertadores e confirmou a evolução da equipe nas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro.

O treinador destacou que o momento exigia concentração e confiança no grupo. "Era um momento de acreditar. Estar concentrado e confiar nos jogadores. Hoje enfrentamos um time muito difícil, com um grande treinador como o Fernando Diniz. Eu gosto muito de ver jogar os times dele, mas é difícil jogar contra", afirmou.

Crespo ressaltou a personalidade da equipe, que soube competir em um ambiente hostil. "Jogamos com muita personalidade, em um campo difícil. O São Paulo demonstrou muitas vezes que estava cômodo com a bola. Tivemos que aprender a sofrer. Sofremos, corremos e tentamos muito. O espírito do grupo, de saber sofrer e entender o que o jogo pedia, foi o caminho para a vitória", explicou o técnico argentino.

O resultado reforçou a confiança do elenco na reta final. Crespo enalteceu a postura tática e o comprometimento dos atletas, que executaram com precisão o plano de jogo diante de um adversário que manteve a posse, mas encontrou dificuldades para furar a marcação.

Entre os destaques individuais, o técnico fez questão de elogiar o atacante Tapia, que vem ganhando espaço no elenco e foi titular na partida. "Estou muito contente com o Tapia. Chegou a um clube grande como o São Paulo, vindo de outro grande como o River, com muita humildade. Encontrou confiança nos companheiros e na comissão técnica", elogiou.

Crespo destacou ainda o perfil coletivo do jogador. "Ele trabalha muito para a equipe, é o tipo de jogador que essa comissão quer. Aceita ficar no banco e, quando joga, o espírito guerreiro dele nos ajuda muito", completou o treinador.

Com o triunfo, o São Paulo chegou aos 44 pontos, voltando a mirar o grupo de classificação à Libertadores. A equipe volta a campo na quarta-feira, às 21h30, contra o Flamengo, na Vila Belmiro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Palavras-chave

futebol

São Paulo

Hernan Crespo
