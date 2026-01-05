Palmeiras estreia na Copinha com gol polêmico e vitória sobre Monte Roraima; Coritiba faz 9 a 0 Estadão Conteúdo 05.01.26 22h02 Em busca do tricampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras estreou com vitória por 4 a 2 sobre o Monte Roraima e polêmica, nesta segunda-feira, na Arena Barueri, pela primeira rodada da competição. O resultado coloca o time na liderança do Grupo 27, ao lado do Remo, que também venceu na rodada inaugural. O jogo ficou marcado por enorme reclamação dos jogadores e comissão técnica do Monte Roraima por causa do quarto gol, no qual a bola bateu no travessão e quicou longe de entrar. A arbitragem validou o lance, causando enorme revolta - não há VAR nesta fase da Copinha. O início de partida foi intenso e com gols rápidos. Logo aos três minutos, o Palmeiras abriu o placar com Luis Saboia, após boa troca de passes na entrada da área. O cenário indicava domínio alviverde, mas o Monte Roraima surpreendeu pouco depois. Aos nove, Thiago aproveitou cobrança de falta e empatou de cabeça, deixando o confronto aberto. Com maior posse de bola e volume ofensivo, o Palmeiras passou a pressionar, mas parou em duas grandes defesas do goleiro Cadu. Do outro lado, o Monte Roraima quase virou em chance clara de Juan, que driblou o goleiro Aranha, mas finalizou para fora. Antes do intervalo, Felipe Teresa, que entrou no lugar de Heittor, ainda acertou o travessão em chute de fora da área. Na volta do intervalo, o Palmeiras intensificou a pressão e retomou a vantagem aos 11 minutos. Fábio marcou após jogada individual de Sorriso pela esquerda e cruzamento rasteiro, em lance que gerou reclamação do adversário por possível toque de mão. Aos 18, o time paulista ampliou com Victor Gabriel, que subiu livre para cabecear após cruzamento preciso de Arthur. O Monte Roraima ainda conseguiu diminuir aos 29, em cobrança de falta de Germano, que contou com falha do goleiro Aranha. No entanto, a reação durou pouco. Na sequência, Arthur arriscou de longe, a bola explodiu no travessão e, mesmo sem ultrapassar a linha, a arbitragem validou o gol, fechando o placar em 4 a 2. A rodada também ficou marcada por goleadas expressivas. O Coritiba aplicou 9 a 0 no Real-RR, enquanto o Grêmio venceu o Galvez por 7 a 0, com destaque para Felipe Magalhães, autor de três gols. Confira os jogos desta segunda-feira: Grupo 2 Galvez-AC 0 x 7 Grêmio Votuporanguense 3 x 0 Falcon-SE Grupo 4 Mirassol 1 x 0 Linense Grupo 14 Meia Noite 0 x 2 Ponte Preta Real-RR 0 x 9 Coritiba Grupo 25 Sfera 0 x 1 Brasiliense Grupo 27 Remo 2 x 0 Batalhão-TO Palmeiras 4 x 2 Monte Roraima-RR Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa São Paulo de Juniores Palmeiras COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 FUTEBOL Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira 06.01.26 14h01 MMA Sport Club Amanda Nunes treina com Larrisa Pacheco para o UFC 324 06.01.26 12h05 Futebol Paysandu consegue certidão negativa de débitos estaduais e presidente comenta; saiba mais Presidente Márcio Tuma falou da importância em obter a certidão negativa e afirmou que esse é o caminho para o bem do clube 06.01.26 10h34 MAIS LIDAS EM ESPORTES DERROTA Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente. 07.01.26 0h17 SALOMONI Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente' O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal 06.01.26 19h30 Futebol TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito 06.01.26 14h33 Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda 06.01.26 18h53