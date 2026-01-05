Palmeiras estreia na Copinha com gol polêmico e vitória sobre Monte Roraima; Coritiba faz 9 a 0

Em busca do tricampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras estreou com vitória por 4 a 2 sobre o Monte Roraima e polêmica, nesta segunda-feira, na Arena Barueri, pela primeira rodada da competição. O resultado coloca o time na liderança do Grupo 27, ao lado do Remo, que também venceu na rodada inaugural.

O jogo ficou marcado por enorme reclamação dos jogadores e comissão técnica do Monte Roraima por causa do quarto gol, no qual a bola bateu no travessão e quicou longe de entrar. A arbitragem validou o lance, causando enorme revolta - não há VAR nesta fase da Copinha.

O início de partida foi intenso e com gols rápidos. Logo aos três minutos, o Palmeiras abriu o placar com Luis Saboia, após boa troca de passes na entrada da área. O cenário indicava domínio alviverde, mas o Monte Roraima surpreendeu pouco depois. Aos nove, Thiago aproveitou cobrança de falta e empatou de cabeça, deixando o confronto aberto.

Com maior posse de bola e volume ofensivo, o Palmeiras passou a pressionar, mas parou em duas grandes defesas do goleiro Cadu. Do outro lado, o Monte Roraima quase virou em chance clara de Juan, que driblou o goleiro Aranha, mas finalizou para fora. Antes do intervalo, Felipe Teresa, que entrou no lugar de Heittor, ainda acertou o travessão em chute de fora da área.

Na volta do intervalo, o Palmeiras intensificou a pressão e retomou a vantagem aos 11 minutos. Fábio marcou após jogada individual de Sorriso pela esquerda e cruzamento rasteiro, em lance que gerou reclamação do adversário por possível toque de mão. Aos 18, o time paulista ampliou com Victor Gabriel, que subiu livre para cabecear após cruzamento preciso de Arthur.

O Monte Roraima ainda conseguiu diminuir aos 29, em cobrança de falta de Germano, que contou com falha do goleiro Aranha. No entanto, a reação durou pouco. Na sequência, Arthur arriscou de longe, a bola explodiu no travessão e, mesmo sem ultrapassar a linha, a arbitragem validou o gol, fechando o placar em 4 a 2.

A rodada também ficou marcada por goleadas expressivas. O Coritiba aplicou 9 a 0 no Real-RR, enquanto o Grêmio venceu o Galvez por 7 a 0, com destaque para Felipe Magalhães, autor de três gols.

Confira os jogos desta segunda-feira:

Grupo 2

Galvez-AC 0 x 7 Grêmio Votuporanguense 3 x 0 Falcon-SE

Grupo 4

Mirassol 1 x 0 Linense

Grupo 14

Meia Noite 0 x 2 Ponte Preta Real-RR 0 x 9 Coritiba

Grupo 25

Sfera 0 x 1 Brasiliense

Grupo 27

Remo 2 x 0 Batalhão-TO Palmeiras 4 x 2 Monte Roraima-RR