Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Palmeiras estreia na Copinha com gol polêmico e vitória sobre Monte Roraima; Coritiba faz 9 a 0

Estadão Conteúdo

Em busca do tricampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Palmeiras estreou com vitória por 4 a 2 sobre o Monte Roraima e polêmica, nesta segunda-feira, na Arena Barueri, pela primeira rodada da competição. O resultado coloca o time na liderança do Grupo 27, ao lado do Remo, que também venceu na rodada inaugural.

O jogo ficou marcado por enorme reclamação dos jogadores e comissão técnica do Monte Roraima por causa do quarto gol, no qual a bola bateu no travessão e quicou longe de entrar. A arbitragem validou o lance, causando enorme revolta - não há VAR nesta fase da Copinha.

O início de partida foi intenso e com gols rápidos. Logo aos três minutos, o Palmeiras abriu o placar com Luis Saboia, após boa troca de passes na entrada da área. O cenário indicava domínio alviverde, mas o Monte Roraima surpreendeu pouco depois. Aos nove, Thiago aproveitou cobrança de falta e empatou de cabeça, deixando o confronto aberto.

Com maior posse de bola e volume ofensivo, o Palmeiras passou a pressionar, mas parou em duas grandes defesas do goleiro Cadu. Do outro lado, o Monte Roraima quase virou em chance clara de Juan, que driblou o goleiro Aranha, mas finalizou para fora. Antes do intervalo, Felipe Teresa, que entrou no lugar de Heittor, ainda acertou o travessão em chute de fora da área.

Na volta do intervalo, o Palmeiras intensificou a pressão e retomou a vantagem aos 11 minutos. Fábio marcou após jogada individual de Sorriso pela esquerda e cruzamento rasteiro, em lance que gerou reclamação do adversário por possível toque de mão. Aos 18, o time paulista ampliou com Victor Gabriel, que subiu livre para cabecear após cruzamento preciso de Arthur.

O Monte Roraima ainda conseguiu diminuir aos 29, em cobrança de falta de Germano, que contou com falha do goleiro Aranha. No entanto, a reação durou pouco. Na sequência, Arthur arriscou de longe, a bola explodiu no travessão e, mesmo sem ultrapassar a linha, a arbitragem validou o gol, fechando o placar em 4 a 2.

A rodada também ficou marcada por goleadas expressivas. O Coritiba aplicou 9 a 0 no Real-RR, enquanto o Grêmio venceu o Galvez por 7 a 0, com destaque para Felipe Magalhães, autor de três gols.

Confira os jogos desta segunda-feira:

Grupo 2

Galvez-AC 0 x 7 Grêmio Votuporanguense 3 x 0 Falcon-SE

Grupo 4

Mirassol 1 x 0 Linense

Grupo 14

Meia Noite 0 x 2 Ponte Preta Real-RR 0 x 9 Coritiba

Grupo 25

Sfera 0 x 1 Brasiliense

Grupo 27

Remo 2 x 0 Batalhão-TO Palmeiras 4 x 2 Monte Roraima-RR

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Copa São Paulo de Juniores

Palmeiras
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha

Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito

06.01.26 14h33

FUTEBOL

Remo: Yago Pikachu se apresenta e inicia trabalhos na pré-temporada com elenco azulino

Jogador estava de férias em Belém e se apresentou ao clube nesta terça-feira

06.01.26 14h01

MMA Sport Club

Amanda Nunes treina com Larrisa Pacheco para o UFC 324

06.01.26 12h05

Futebol

Paysandu consegue certidão negativa de débitos estaduais e presidente comenta; saiba mais

Presidente Márcio Tuma falou da importância em obter a certidão negativa e afirmou que esse é o caminho para o bem do clube

06.01.26 10h34

MAIS LIDAS EM ESPORTES

DERROTA

Carajás perde e fica por um fio na Copa São Paulo de Futebol Júnior

O resultado deixa o Carajás em situação indefinida. O clube aguarda a decisão da Justiça sobre a denúncia envolvendo a partida anterior, contra o Grêmio Prudente, cujo resultado está suspenso provisoriamente.

07.01.26 0h17

SALOMONI

Meia da base celebra chances no time profissional do Paysandu: 'Agora depende muito da gente'

O jogador também falou sobre a adaptação aos treinos com o elenco principal

06.01.26 19h30

Futebol

TJD-SP suspende resultado de jogo entre Carajás e Grêmio Prudente na Copinha

Decisão liminar atende denúncia do clube paraense por possível erro de direito e impede homologação do placar até julgamento do mérito

06.01.26 14h33

Por que a Caixa bloqueou o prêmio do Corinthians? Dinheiro foi para 'conta reserva'; entenda

06.01.26 18h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda