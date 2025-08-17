Capa Jornal Amazônia
Palmeiras é mais eficaz que Botafogo, vence no Rio e cola no Flamengo na ponta do Brasileirão

Estadão Conteúdo

O Palmeiras superou o Botafogo por 1 a 0 no Estádio Nilton Santos, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, na noite deste domingo, no Rio. A vitória deixa os palmeirenses na vice-liderança, com 39 pontos. A posição na tabela ainda vai depender do Cruzeiro, que fecha a rodada contra o Mirassol, na segunda-feira. O Botafogo é quinto, com 29.

A partida foi marcada por jogo de transição dos dois times. Ambos buscavam o ataque de modo bem vertical e precisavam se recompor com velocidade ao perder a bola. Em campo, tudo indicava que o resultado seria resolvido em detalhes.

Foi em um desses momentos em que o ataque palmeirense foi mais rápido que a defesa botafoguense, e Felipe Anderson decidiu. No mais, um duelo tático se impôs, com os ataques operando até os minutos finais. A eficácia do Palmeiras no único gol marcado cravou a vitória alviverde.

Ainda no começo da partida, os dois times pularam a etapa de estudar o adversário e buscaram atacar. A pressão maior foi do Botafogo, tentando se impor como mandante.

Assim, as equipes ofereciam chances uma a outra. A dificuldade era deixar os atacantes em plenas condições de gol. Quem teve a primeira oportunidade desse tipo foi o Botafogo, com Joaquín Correa, após boa troca de passes. O argentino ficou cara a cara com Weverton e finalizou, mas o goleiro palmeirense salvou.

Quando foi a vez de o Palmeiras atacar, o time visitante abriu o placar. Em contra-ataque, Vitor Roque passou de primeira para Felipe Anderson. O camisa 7 tirou Barboza, único marcador restante, com uma finta de corpo e finalizou: 1 a 0.

Foi o momento em que a transição ofensiva do Palmeiras superou a defensiva do Botafogo. O time alvinegro estava com a última linha desajustada, o que permitiu a infiltração de Felipe Anderson.

O Botafogo até voltou do intervalo com mais intensidade, buscando igualar o placar ainda cedo, mas não teve sucesso. Davide apelou para mudanças e promoveu o primeiro enfrentamento de Danilo contra o Palmeiras, clube que o formou e com o qual conquistou seis títulos, como o bicampeonato da Libertadores.

A entrada de Savarino, porém, que mais mudou a cara da equipe alvinegra. O venezuelano tentou ocupar um espaço de articulação que ficava cada vez mais esvaziado no meio de campo botafoguense.

Buscando pressionar, o Botafogo também se expôs. Novamente Felipe Anderson e Vitor Roque fizeram boa jogada. O camisa 9 teve chance de marcar, mas John defendeu. Depois, ainda foi assinalado impedimento.

Abel Ferreira trocou a dupla de ataque que se afirmou desde a goleada sobre o Universitario, tentando que Luighi e Mauricio conferissem mais velocidade ao setor do Palmeiras.

Davide decidiu apostar tudo na busca por um empate ou até mesmo uma virada, recuando Marlon Freitas para a linha de zagueiros e colocando mais um atacante, Jeffinho.

O Palmeiras compactou-se na defesa. A equipe não renunciava a buscar contra-ataques quando tinha a posse. O Botafogo lançou-se à frente. John aparecia como um goleiro-líbero.

O Palmeiras chegou a responder no ataque seguinte. As mudanças de Abel criaram a chance: Maurício cruzou e Luighi estava na área. O garoto, porém, não alcançou a bola. Restou o último ataque ao Botafogo, que não conseguiu converter em gol.

Na próxima rodada, o Palmeiras terá o Sport pela frente, sem Aníbal Moreno, suspenso pelo terceiro amarelo. Antes disso, o time recebe o Univeristario, do Peru, no Allianz Parque, com uma sólida vantagem de 4 a 0 construída em Lima pela Libertadores. Já o Botafogo vai a Quito duelar contra a LDU, após uma vitória por 1 a 0 no Rio. Depois, o adversário dos cariocas no Brasileirão será o Juventude.

BOTAFOGO 0 x 1 PALMEIRAS

BOTAFOGO - John; Mateo Ponte (Jeffinho), Alexander Barboza (Vitinho), Marçal e Alex Telles; Allan (Danilo), Marlon Freitas e Santiago Rodríguez (Savarino); Matheus Martins, Joaquín Correa e Nathan Fernandes (Álvaro Montoro). Técnico: Davide Ancelotti.

PALMEIRAS - Weverton; Khellven (Giay), Murilo (Bruno Fuchs), Gustavo Gómez e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Facundo Torres e Felipe Anderson (Allan); Flaco López (Luighi) e Vitor Roque (Maurício). Técnico: Abel Ferreira.

GOL - Felipe Anderson, aos 45 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Davi de Oliveira Lacerda (ES).

CARTÕES AMARELOS - Danilo (Botafogo); Aníbal Moreno e Murilo (Palmeiras).

PÚBLICO - 18.183 presentes.

RENDA - R$ 1.052.565,00.

LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio.

