Palmeiras é apático, empata com o Cruzeiro em casa e perde chance de disparar na liderança

Estadão Conteúdo

Em um duelo duro entre duas das maiores potências do Campeonato Brasileiro, deu empate. O Palmeiras recebeu o Cruzeiro no Allianz Parque neste domingo, pela 30º rodada da competição, e ficou 0 a 0 com os visitantes num jogo marcado por pouca técnica e muitos embates físicos.

Mesmo com a cabeça voltada para o jogo de volta da Libertadores, Abel Ferreira não poupou esforços e mandou a campo um Palmeiras praticamente com força máxima. A ideia era não dar brecha para o Flamengo e ainda evitar a aproximação de mais um concorrente pela liderança. O resultado frustrou as duas partes.

O resultado não muda o patamar de ninguém. O Palmeiras segue líder com apenas um ponto à frente do Flamengo, que perdeu para o Fortaleza no sábado. O Cruzeiro chega a 57 pontos na 3ª posição. O Mirassol é o 4º, com 55.

Os 500 funcionários que deixaram o Allianz Parque pronto para o jogo menos de 24 horas após um show na noite de sábado fizeram um excelente trabalho. Não houve problemas para rolar a bola na grama sintética. O que faltou mesmo foi qualidade técnica para os dois elencos, que se preocuparam mais em disputas físicas do que em criação de jogadas.

O duelo começou quente e a primeira polêmica do jogo aconteceu na casa dos 10 minutos, depois de dura entrada de Gustavo Gómez que tirou Wanderson de jogo. O árbitro Rafael Rodrigo Klein foi chamado ao VAR e, após uma pausa de quase 6 minutos, aplicou apenas o cartão amarelo ao capitão palmeirense, o que causou uma enorme revolta dentro e fora de campo. Arroyo entrou em campo para o Cruzeiro.

Mesmo jogando fora, foi o time mineiro quem mais manteve a posse de bola e quem mais tomou as rédeas dos primeiros ataques. A defesa do Palmeiras foi sólida e Carlos Miguel deu conta do recado nas vezes em que precisou ser acionado. O arqueiro fez uma importante defesa aos 30 minutos numa cobranças de falta perigosa de Arroyo. Cássio também pouco - ou nada - foi mencionado.

Abel promoveu Sosa no lugar de Felipe Anderson na volta dos vestiários na tentativa de mudar o panorama da sua equipe. Mas foi Carlos Miguel quem protagonizou um novo milagre ao bloquear ótima tentativa de Arroyo dentro da área aos 10 minutos.

O esperado grito de gol finalmente saiu aos 14 minutos, mas Rafael Rodrigo Klein anulou o gol de Sosa em mais um lance duvidoso. O paraguaio foi às redes após Cássio defender e soltar a bola. O juiz interpretou que o lance foi faltoso, mais uma decisão bastante contestada, desta vez pelos palmeirenses.

Depois do lance polêmico, Allan e Bruno Rodrigues foram a campo nos lugares de Vitor Roque e Flaco López, respectivamente, no movimento do treinador do Palmeiras de poupar seus principais goleadores pensando na Libertadores. Giay também saiu do banco para o lugar de Khellven.

Aos 25, Fabrício Bruno foi expulso depois de levar o segundo amarelo após parar boa jogada de Allan. O lance acordou a torcida, que já tinha vibrado com uma chance de Maurício poucos instantes antes.

Pela primeira vez o Palmeiras começou a dar sinais de entrar no jogo com a vantagem de um jogador a mais. Raphael Veiga entrou na vaga de Bruno Fuchs para potencializar o setor ofensivo.

A tentativa, porém, foi em vão. Mesmo com um a mais, o time alviverde não soube agir com paciência. Cássio e Carlos Miguel até fizeram boas defesas, mas nada que tirasse o zero do placar. O Palmeiras agora vira a página para correr atrás de uma desvantagem de 3 gols em prol da LDU.

CENAS LAMENTÁVEIS Um torcedor palmeirense foi retirado pelos seguranças do Allianz Parque depois de atirar uma garrafa plástica em Cássio, que se preparava para a cobrança de um tiro de meta. O arqueiro do Cruzeiro foi ao chão e o jogo ficou paralisado por quase 5 minutos. A cena lamentável esfriou o jogo e prejudicou o bom momento do Palmeiras.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 0 X 0 CRUZEIRO

PALMEIRAS - Carlos Miguel; Khellven (Giay), Gustavo Gómez, Murilo e Jefté; Bruno Fuchs (Raphael Veiga), Andreas Pereira, Felipe Anderson (Sosa) e Maurício; Vitor Roque (Allan) e Flaco López (Bruno Rodrigues). Técnico: Abel Ferreira.

CRUZEIRO - Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki Bruno; Lucas Silva, Lucas Romero, Christian e Matheus Pereira (Eduardo); Wanderson (Arroyo)(Jonathan Jesus) e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

CARTÕES AMARELOS - Gustavo Gómez, Khellven (Palmeiras); Fabrício Bruno (2x), Lucas Romero, Villalba, Lucas Silva (Cruzeiro).

CARTÕES VERMELHOS - Marco Aurélio Schiavo Reis (preparador físico - Palmeiras); Fabrício Bruno.

ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS).

PÚBLICO - 40.209 torcedores.

RENDA - R$ 2.679.848,80.

LOCAL - Allianz Parque (SP).

