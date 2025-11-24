Palmeiras deixa 11 em São Paulo e indica time-base para decisão da Libertadores Estadão Conteúdo 24.11.25 20h17 A opção do Palmeiras por manter 11 jogadores em São Paulo para um cronograma específico de treinos indica, de forma clara, a prioridade total na final da Libertadores. Após quatro tropeços consecutivos no Campeonato Brasileiro, o clube praticamente abriu mão da disputa pelo título nacional para concentrar forças no duelo decisivo em Lima. Enquanto parte do elenco viaja para enfrentar o Grêmio em Porto Alegre, a tendência é que a equipe escalada nesta partida funcione como um teste final. A comissão técnica encara o confronto como oportunidade para observar rendimento e definir possíveis ajustes na formação principal. Os atletas que permaneceram na capital paulista são vistos internamente como a base para a final contra o Flamengo, no sábado: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira e Raphael Veiga; Allan, Vitor Roque e Flaco López. A expectativa é que eles iniciem a decisão, reforçando a estratégia de preservação física e controle de carga às vésperas do compromisso continental. Também há a possibilidade de Abel Ferreira utilizar o jogo pelo Brasileiro para observar jovens da base e nomes que buscam espaço, abrindo margem para uma surpresa no time que viajará ao Peru. O desempenho individual pode pesar na escolha final. Na tabela, o Palmeiras soma 70 pontos, quatro a menos que o Flamengo, que enfrenta o Atlético-MG na Arena MRV e tem o título encaminhado. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Abel Ferreira Libertadores COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES reformulação Goleiro Iago Hass deixa o Paysandu e acerta com clube do Campeonato Gaúcho para 2026 Sem anúncio oficial das saídas, Papão inicia reformulação do elenco após o fim da Série B; jogador disputou apenas uma partida pelo clube 25.11.25 17h58 Remo é o 11° time brasileiro a entrar para o seleto grupo do 'duplo acesso' no Brasileirão Leão repetiu um feito alcançado por apenas 11 clubes desde 2006 ao subir da Série C para a B e, na sequência, chegar à elite nacional 25.11.25 17h31 novo comandante ‘Scaloni do Interior’, novo técnico do Paysandu tem acessos e venceu Copa em cima do Papão Treinador também coleciona campanhas de destaque na Série C do Brasileirão 25.11.25 16h37 Mais esportes Paraenses conquistam títulos em etapa do circuito COP30 de Surf; veja vencedores Evento, que ocorreu em Salinópolis, coroou campeões nas categorias de surf e bodyboard 25.11.25 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 Futebol Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação 24.11.25 18h58 BRASILEIRÃO Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026 Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro 25.11.25 20h39 SÉRIE B Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros 24.11.25 17h18