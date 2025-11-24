Palmeiras deixa 11 em São Paulo e indica time-base para decisão da Libertadores

A opção do Palmeiras por manter 11 jogadores em São Paulo para um cronograma específico de treinos indica, de forma clara, a prioridade total na final da Libertadores. Após quatro tropeços consecutivos no Campeonato Brasileiro, o clube praticamente abriu mão da disputa pelo título nacional para concentrar forças no duelo decisivo em Lima.

Enquanto parte do elenco viaja para enfrentar o Grêmio em Porto Alegre, a tendência é que a equipe escalada nesta partida funcione como um teste final. A comissão técnica encara o confronto como oportunidade para observar rendimento e definir possíveis ajustes na formação principal.

Os atletas que permaneceram na capital paulista são vistos internamente como a base para a final contra o Flamengo, no sábado: Carlos Miguel; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira e Raphael Veiga; Allan, Vitor Roque e Flaco López. A expectativa é que eles iniciem a decisão, reforçando a estratégia de preservação física e controle de carga às vésperas do compromisso continental.

Também há a possibilidade de Abel Ferreira utilizar o jogo pelo Brasileiro para observar jovens da base e nomes que buscam espaço, abrindo margem para uma surpresa no time que viajará ao Peru. O desempenho individual pode pesar na escolha final.

Na tabela, o Palmeiras soma 70 pontos, quatro a menos que o Flamengo, que enfrenta o Atlético-MG na Arena MRV e tem o título encaminhado.