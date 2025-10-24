Capa Jornal Amazônia
Palmeiras de Abel já fez o placar que precisa para virar contra a LDU em sete mata-matas

Estadão Conteúdo

O Palmeiras precisará de uma goleada contra a LDU, na próxima quinta-feira, no Allianz Parque, para conseguir avançar à final da Libertadores. Depois da derrota por 3 a 0 no Equador, o time alviverde vai precisar vencer o adversário por quatro ou mais gols para reverter a desvantagem.

Na era Abel Ferreira, os palmeirenses golearam adversários por essa diferença no placar em sete jogos de mata-mata, números que animam a torcida alviverde. O primeiro placar elástico veio na campanha do título da Libertadores de 2020, quando o Palmeiras goleou o Delfín por 5 a 0 pelas oitavas de final.

Dois anos depois, na final do Paulistão de 2022, a equipe conseguiu uma remontada contra o São Paulo. Depois de perder na ida por 3 a 1, fez 4 a 0 no rival em casa e ficou com o título. No mesmo ano, o Palmeiras aplicou 4 a 0 no Cerro Porteño nas oitavas da Libertadores.

Em 2023, em mais uma decisão de estadual, o time alviverde fez novamente 4 a 0, dessa vez no Água Santa, após perder por 2 a 1, e conquistou o bicampeonato paulista. Meses mais tarde, a vítima da vez foi o Deportivo Pereira, que foi goleado por 4 a 0 nas oitavas da Libertadores.

No ano seguinte, mais uma vez pelo Paulistão, os palmeirenses venceram a Ponte Preta nas quartas de final por 5 a 1.

A difícil missão que terá na próxima quinta-feira já foi cumprida pelo Palmeiras nesta Libertadores. No jogo de ida das oitavas, os palmeirenses fizeram 4 a 0 no Universitário, no Peru. Em casa, o placar ficou no 0 a 0.

Contra a LDU, o time palmeirense pode se manter vivo nas semifinais com uma vitória por três gols de diferença, que levaria o confronto para a decisão por pênaltis.

CONFIRA AS GOLEADAS DO PALMEIRAS EM MATA-MATAS NA ERA ABEL FERREIRA:

4 x 0 Delfín - oitavas de final da Libertadores de 2020 4 x 0 São Paulo - final do Paulistão de 2022 4 x 0 Cerro Porteño - oitavas de final da Libertadores de 2022 4 x 0 Água Santa - final do Paulistão de 2023 4 x 0 Deportivo Pereira - oitavas de final da Libertadores de 2023* 5 x 1 Ponte Preta - quartas de final do Paulistão de 2024 4 x 0 Universitário - oitavas de final da Libertadores de 2025*

* fora de casa

Palavras-chave

futbol

Libertasores

Palmeiras

Abel Ferreira

goleadas
.
