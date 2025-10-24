Palmeiras de Abel já fez o placar que precisa para virar contra a LDU em sete mata-matas Estadão Conteúdo 24.10.25 9h59 O Palmeiras precisará de uma goleada contra a LDU, na próxima quinta-feira, no Allianz Parque, para conseguir avançar à final da Libertadores. Depois da derrota por 3 a 0 no Equador, o time alviverde vai precisar vencer o adversário por quatro ou mais gols para reverter a desvantagem. Na era Abel Ferreira, os palmeirenses golearam adversários por essa diferença no placar em sete jogos de mata-mata, números que animam a torcida alviverde. O primeiro placar elástico veio na campanha do título da Libertadores de 2020, quando o Palmeiras goleou o Delfín por 5 a 0 pelas oitavas de final. Dois anos depois, na final do Paulistão de 2022, a equipe conseguiu uma remontada contra o São Paulo. Depois de perder na ida por 3 a 1, fez 4 a 0 no rival em casa e ficou com o título. No mesmo ano, o Palmeiras aplicou 4 a 0 no Cerro Porteño nas oitavas da Libertadores. Em 2023, em mais uma decisão de estadual, o time alviverde fez novamente 4 a 0, dessa vez no Água Santa, após perder por 2 a 1, e conquistou o bicampeonato paulista. Meses mais tarde, a vítima da vez foi o Deportivo Pereira, que foi goleado por 4 a 0 nas oitavas da Libertadores. No ano seguinte, mais uma vez pelo Paulistão, os palmeirenses venceram a Ponte Preta nas quartas de final por 5 a 1. A difícil missão que terá na próxima quinta-feira já foi cumprida pelo Palmeiras nesta Libertadores. No jogo de ida das oitavas, os palmeirenses fizeram 4 a 0 no Universitário, no Peru. Em casa, o placar ficou no 0 a 0. Contra a LDU, o time palmeirense pode se manter vivo nas semifinais com uma vitória por três gols de diferença, que levaria o confronto para a decisão por pênaltis. CONFIRA AS GOLEADAS DO PALMEIRAS EM MATA-MATAS NA ERA ABEL FERREIRA: 4 x 0 Delfín - oitavas de final da Libertadores de 2020 4 x 0 São Paulo - final do Paulistão de 2022 4 x 0 Cerro Porteño - oitavas de final da Libertadores de 2022 4 x 0 Água Santa - final do Paulistão de 2023 4 x 0 Deportivo Pereira - oitavas de final da Libertadores de 2023* 5 x 1 Ponte Preta - quartas de final do Paulistão de 2024 4 x 0 Universitário - oitavas de final da Libertadores de 2025* * fora de casa Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futbol Libertasores Palmeiras Abel Ferreira goleadas COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Auge físico, mobilidade e intensidade caracterizam o Leão 24.10.25 10h37 ESPORTES Programa de inclusão oferta aulas gratuitas de capoeira, natação, atletismo e futsal em Belém TEAtivo é realizado pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) em parceria com o Ministério do Esporte 23.10.25 18h55 SÉRIE B Reynaldo prega foco e “mesma postura” para o Remo seguir na briga pelo G-4 da Série B Zagueiro azulino destacou a sequência positiva da equipe e afirmou que o time deve manter a intensidade diante do Cuiabá, fora de casa 23.10.25 18h45 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Remo, Cuiabá tem volume ofensivo e intensidade na defesa Adversário do Leão nesta sexta (24), o Dourado figura entre os que mais finalizam e criam chances na competição 23.10.25 17h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES HOJE TEM LEÃO Sem os goleiros titulares, Cuiabá e Remo fazem duelo decisivo na noite de hoje Leão busca sexta vitória seguida e acabar com as pretensões do time cuiabano de ainda entrar no G4 24.10.25 7h07 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (24/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 24.10.25 7h00 Leão na Liberta? Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses 23.10.25 11h19 Palmeiras de Abel já fez o placar que precisa para virar contra a LDU em sete mata-matas 24.10.25 9h59