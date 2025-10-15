Palmeiras dá show e atropela o Red Bull Bragantino em nova virada pelo Brasileirão

O Palmeiras mostrou novamente seu poderio ofensivo e capacidade de reverter situações adversas. Na noite desta quarta-feira, o time alviverde saiu atrás no placar, mas deslanchou no segundo tempo e aplicou uma sonora goleada sobre o Red Bull Bragantino por 5 a 1 no Allianz Parque pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Bruno Fuchs deu início à reação alviverde após ter cometido pênalti que deu vantagem ao Red Bull Bragantino. Felipe Anderson marcou um gol deslumbrante, enquanto a dupla Flaco-Roque voltou a mostrar seu valor com duas bolas na rede do brasileiro e uma do argentino.

Na próxima rodada, o Palmeiras vai ao Rio medir forças com o Flamengo. O jogo no Maracanã está agendado para domingo, às 16h. Já o Red Bull Bragantino entra em campo na segunda-feira, às 19h, para enfrentar o Juventude, em Caxias do Sul.

O Palmeiras mostrou postura mais agressiva no início da partida, criou chances de gol com Piquerez e Micael, mas o Red Bull Bragantino demonstrou qualidade e levou seguidos perigos à meta defendida por Weverton em lances criados pelo lado esquerdo do ataque.

O momento do time de Bragança Paulista no jogo era melhor, até que em uma bola desviada de cabeça para a entrada da pequena área, Borbas cabeceou e a bola tocou na mão de Fuchs. O VAR sugeriu a revisão e Claus anotou a penalidade. Jhon Jhon bateu e colocou o Red Bull Bragantino em vantagem aos 38.

A tensão tomou conta do Allianz Parque, e o Palmeiras partiu para o ataque. Mauricio e Vitor Roque tentaram, mas a zaga do time do interior brecou as intenções alviverdes. No acréscimo, Raphael Veiga insistiu em jogada, ganhou escanteio e cobrou rapidamente para Mauricio, que cruzou na medida para Fuchs, de cabeça, deixar tudo igual, aos 50.

No segundo tempo, o Red Bull Bragantino voltou melhor e pressionou o Palmeiras. Os mandantes só se sentiram mais cômodos a partir dos 10 minutos. Em jogada iniciada por Mauricio, Murilo finalizou, a bola desviou e sobrou viva para Vitor Roque, que completou e colocou o Palmeiras à frente, aos 13.

O desenho da partida passou a favorecer o Palmeiras. A entrada de Allan na vaga de Raphael Veiga criou mais mobilidade pelo lado direito do ataque. Aos 28, o novato investiu em lance pelo lado destro e inverteu a jogada para a esquerda na entrada da grande área. Vitor Roque fez o corta-luz para Felipe Anderson ajeitar e bater para marcar um golaço.

López, que esteve em campo com a Argentina na noite de terça, entrou em campo no segundo tempo e mostrou que a parceria com Roque continua em sintonia. O argentino tocou para o camisa 9 que conduziu e chutou de longe, o goleiro espalmou e entregou nos pés de Flaco que só teve o trabalho de empurrar para a rede e comemorar a goleada, aos 39. Roque ainda teve tempo de marcar mais um. Na área, ele fintou a marcação chutou firme e anotou o quinto.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 5 X 1 RED BULL BRAGANTINO

PALMEIRAS - Weverton; Giay, Murilo, Micael e Piquerez; Fuchs (Moreno), Andreas Pereira (Emi Martínez), Felipe Anderson (Sosa) e Raphael Veiga (Allan); Mauricio (Flaco López) e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

RED BULL BRAGANTINO - Lucão; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán (Alix Vinicius) e Vanderlan; Gabriel (Eduardo Sasha), Juninho Capixaba (Praxedes), Eric Ramires e Jhon Jhon; Lucas Barbosa (Mosquera) e Thiago Borbas (Fernando). Técnico: Fernando Seabra.

GOLS - Jhon Jhon aos 38, Bruno Fuchs aos 50 minutos do 1º tempo; Vitor Roque, aos 13 e aos 44, Felipe Anderson aos 28, Flaco López aos 39 minutos do 2º tempo.

CARTÕES AMARELOS - Murilo, Andreas Pereira, Thiago Borbas, Gabriel e Lucas Barbosa.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo.