Palmeiras chega a Lima com todo o elenco e apoiado pela torcida

O Palmeiras foi o primeiro dos finalistas da Copa Libertadores a chegar a Lima. A delegação palmeirense desembarcou no Aeroporto Jorge Chávez às 16h (horário local) desta quarta-feira e chegou ao hotel onde está hospedada no bairro de San Isidro mais de duas horas depois.

A fila da imigração e o congestionamento no caminho do aeroporto ao hotel atrasaram um pouco a chegada dos atletas, dirigentes, comissão técnica e funcionários. A presidente Leila Pereira está em São Paulo e viaja à capital do Peru em seu avião particular nesta quinta-feira.

Os atletas e o técnico Abel Ferreira desceram do ônibus às 18h22. Foram ligeiros para entrar no hotel e não deram muita atenção aos centenas de palmeirenses posicionados atrás das grades para apoiar a equipe. A maior parte apenas acenou. Nenhum deles deu autografou nem tirou fotos.

Uma torcedora estendeu uma faixa para pedir a camisa de Raphael Veiga, mas não ganhou. Ela disse ter trocado sua festa de 15 anos para ver o jogo decisivo no Peru. O meio-campista não atendeu ao pedido e passou rápido para entrar no hotel.

O goleiro Weverton surgiu com uma tala no dedo da mão em que sofreu uma fissura no mês passado. Ele é dúvida para a decisão. A tendência é de que Carlos Miguel, destaque desde que assumiu a titularidade, seja mantido na equipe.

Lucas Evangelista e Paulinho, machucados, não vão jogar, mas acompanharam a delegação e também estão em Lima. O clube trouxe todo o elenco para a capital peruana.

Palmeiras e Flamengo decidem quem será o primeiro time brasileiro tetracampeão da Libertadores. Ambos decidiram o torneio mais importante do continente em 2021, quando o time alviverde conquistou o tri. São esperados 60 mil torcedores no Monumental de Lima.