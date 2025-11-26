Palmeiras chega a Lima com todo o elenco e apoiado pela torcida A fila da imigração e o congestionamento no caminho do aeroporto ao hotel atrasaram um pouco a chegada dos atletas Estadão Conteúdo 26.11.25 20h57 Palmeiras chega a Lima (Ernesto Benavides / AFP) O Palmeiras foi o primeiro dos finalistas da Copa Libertadores a chegar a Lima. A delegação palmeirense desembarcou no Aeroporto Jorge Chávez às 16h (horário local) desta quarta-feira e chegou ao hotel onde está hospedada no bairro de San Isidro mais de duas horas depois. A fila da imigração e o congestionamento no caminho do aeroporto ao hotel atrasaram um pouco a chegada dos atletas, dirigentes, comissão técnica e funcionários. A presidente Leila Pereira está em São Paulo e viaja à capital do Peru em seu avião particular nesta quinta-feira. Os atletas e o técnico Abel Ferreira desceram do ônibus às 18h22. Foram ligeiros para entrar no hotel e não deram muita atenção aos centenas de palmeirenses posicionados atrás das grades para apoiar a equipe. A maior parte apenas acenou. Nenhum deles deu autografou nem tirou fotos. Uma torcedora estendeu uma faixa para pedir a camisa de Raphael Veiga, mas não ganhou. Ela disse ter trocado sua festa de 15 anos para ver o jogo decisivo no Peru. O meio-campista não atendeu ao pedido e passou rápido para entrar no hotel. O goleiro Weverton surgiu com uma tala no dedo da mão em que sofreu uma fissura no mês passado. Ele é dúvida para a decisão. A tendência é de que Carlos Miguel, destaque desde que assumiu a titularidade, seja mantido na equipe. Lucas Evangelista e Paulinho, machucados, não vão jogar, mas acompanharam a delegação e também estão em Lima. O clube trouxe todo o elenco para a capital peruana. Palmeiras e Flamengo decidem quem será o primeiro time brasileiro tetracampeão da Libertadores. Ambos decidiram o torneio mais importante do continente em 2021, quando o time alviverde conquistou o tri. São esperados 60 mil torcedores no Monumental de Lima. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Copa Libertadores Palmeiras desembarque COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES POLÊMICA Leo Dias promete não expor traições de jogadores se Flamengo vencer Libertadores Portal de celebridades se compromete a não publicar detalhes de 'festinhas' caso o time carioca seja campeão 27.11.25 15h11 futebol Novo gerente de futebol do Paysandu, Vandick Lima é apresentado e projeta reconstrução para 2026 Ex-presidente foi apresentado no novo cargo na última quarta-feira (26) 27.11.25 12h57 Futebol Extremismo: torcedores de Flamengo e Palmeiras apostam a vida por final da Libertadores Caso ocorreu em Santana do Araguaia. Vídeo viralizou nas redes sociais. 27.11.25 10h50 Futebol Remo, o que fazer com R$ 100 milhões a mais? 27.11.25 10h46 MAIS LIDAS EM ESPORTES Foco Em entrevista, Tonhão fala sobre orçamento do Remo e metas para 2025: ‘Objetivos maiores’ O presidente azulino detalhou os planos do clube para a disputa da Série A, destacando a importância da construção do novo Centro de Treinamento 26.11.25 12h25 Futebol Remo, o que fazer com R$ 100 milhões a mais? 27.11.25 10h46 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (27/11), horários das partidas e onde assistir ao vivo A Série A do Campeonato Brasileiro, Liga Europa e Liga Conferência movimentam o futebol nesta quinta-feira 27.11.25 7h00 Vai ficar? Atacante se despede da temporada no Remo e deixa mensagem para a torcida: 'Até ano que vem' Jogador marcou três gols na Série B e foi um dos destaques do time na reta final do campeonato 26.11.25 11h14