Palmeiras anuncia a contratação do atacante colombiano Jhon Arias

Estadão Conteúdo

O Palmeiras anunciou neste sábado a contratação do atacante colombiano Jhon Arias, do Wolverhampton-ING, que assinou contrato até dezembro de 2029.

Jhon Arias, de 28 anos, é o 11º jogador colombiano a defender o Palmeiras. Antes dele, também atuaram pelo Verdão seus compatriotas Richard Ríos, Atuesta, Rincón, Lozano, Asprilla, Muñoz, Armero, Mina, Borja e Angulo.

Arias deixou o Fluminense após o Mundial de Clubes de 2025 e atua desde então no inglês Wolverhampton. O seu time está muito próximo do rebaixamento para a Segunda Divisão e topou fazer um acordo para a liberação imediata do atleta. Os valores do negócio giram em torno de R$ 155 milhões.

Por obrigação contratual, o Fluminense foi avisado da proposta do Palmeiras e teve um prazo para tentar cobri-la. No entanto, os valores ofertados pelo time tricolor não chegaram próximos aos do Palmeiras. O Wolverhampton, então, deu o aceite e prosseguiu com o acordo com os paulistas.

Arias atua prioritariamente pela beirada do campo e terá a concorrência no Palmeiras de Allan, Felipe Anderson e Ramón Sosa. O colombiano será a segunda contratação alviverde para 2026. A primeira foi do volante Marlon Freitas, vindo do Botafogo.

O Palmeiras ainda quer contratar mais reforços para Abel Ferreira. Um volante e um zagueiro são tratados como prioridades. Ainda são cogitadas reposições para os postos de meio-campo e centroavante, dadas as saídas de Raphael Veiga para o América do México e, possivelmente, de Bruno Rodrigues para o Internacional.

