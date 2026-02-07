Palmeiras anuncia a contratação do atacante colombiano Jhon Arias Estadão Conteúdo 07.02.26 11h12 O Palmeiras anunciou neste sábado a contratação do atacante colombiano Jhon Arias, do Wolverhampton-ING, que assinou contrato até dezembro de 2029. Jhon Arias, de 28 anos, é o 11º jogador colombiano a defender o Palmeiras. Antes dele, também atuaram pelo Verdão seus compatriotas Richard Ríos, Atuesta, Rincón, Lozano, Asprilla, Muñoz, Armero, Mina, Borja e Angulo. Arias deixou o Fluminense após o Mundial de Clubes de 2025 e atua desde então no inglês Wolverhampton. O seu time está muito próximo do rebaixamento para a Segunda Divisão e topou fazer um acordo para a liberação imediata do atleta. Os valores do negócio giram em torno de R$ 155 milhões. Por obrigação contratual, o Fluminense foi avisado da proposta do Palmeiras e teve um prazo para tentar cobri-la. No entanto, os valores ofertados pelo time tricolor não chegaram próximos aos do Palmeiras. O Wolverhampton, então, deu o aceite e prosseguiu com o acordo com os paulistas. Arias atua prioritariamente pela beirada do campo e terá a concorrência no Palmeiras de Allan, Felipe Anderson e Ramón Sosa. O colombiano será a segunda contratação alviverde para 2026. A primeira foi do volante Marlon Freitas, vindo do Botafogo. O Palmeiras ainda quer contratar mais reforços para Abel Ferreira. Um volante e um zagueiro são tratados como prioridades. Ainda são cogitadas reposições para os postos de meio-campo e centroavante, dadas as saídas de Raphael Veiga para o América do México e, possivelmente, de Bruno Rodrigues para o Internacional. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras John Arias COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Sócio-diretor da Volt fala da nova camisa do Remo e do processo de fabricação Fernando Kleimmann conversou com equipe de O Liberal sobre o balanço da Volt nesse período fornecendo material esportivo ao Remo 07.02.26 8h00 Futebol Parazão usa pausa técnica para alertar torcedores sobre descarte de lixo nos estádios Ação faz parte da iniciativa “Parada pelo Clima”, realizada pela Federação Paraense de Futebol (FPF) e o Terra FC 06.02.26 16h12 FUTEBOL Tudo definido! FPF divulga tabela do Parazão e última rodada será no domingo de Carnaval Jogos que definirão os classificados e rebaixados do Parazão serão disputados no dia 15 de fevereiro 06.02.26 15h29 Futebol Remo inicia a venda geral de ingressos para o clássico Re-Pa; veja valores Bilhetes podem ser adquiridos de forma presencial, em qualquer loja oficial do clube, ou online, pelo site tickzi.com. 06.02.26 12h13 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 07.02.26 7h00 Campeonato Inglês United x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/02) pela Premier League Manchester United e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 07.02.26 7h00 Futebol Sócio-diretor da Volt fala da nova camisa do Remo e do processo de fabricação Fernando Kleimmann conversou com equipe de O Liberal sobre o balanço da Volt nesse período fornecendo material esportivo ao Remo 07.02.26 8h00 Futebol De olho na liderança do Parazão, Castanhal recebe a Tuna no novo Maximino Porpino O Japiim da Estrada quer se manter no topo e frear a ascensão da Águia, que vem de vitória no clássico contra o Paysandu 07.02.26 8h00