Palmeiras amplia chances de título do Brasileirão após goleada; veja probabilidades Estadão Conteúdo 12.10.25 17h37 O Palmeiras ampliou ainda mais as chances de conquistar o título do Brasileirão depois de golear o Juventude por 4 a 1 no sábado, em jogo atrasado da 12ª rodada, e igualar a mesma quantidade de partidas do Flamengo, vice-líder e rival na briga pelo título. Com o triunfo, o time alviverde chegou aos 58 pontos, três a mais que os cariocas, com 55. De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a probabilidade do Palmeiras ser campeão subiu para 69% contra 25,1% do Flamengo. Na terceira posição, com 52 pontos, o Cruzeiro tem apenas 7,4% de chances. Vale destacar que paulistas e cariocas têm um jogo a menos cada. Ainda segundo o levantamento da UFMG, a goleada ainda garantiu a vaga do Palmeiras na Libertadores de 2026. Flamengo, com 99,98% e Cruzeiro, com 99,62%, também estão praticamente garantidos no torneio continental. Já o Mirassol, estreante na Série A e quarto colocado com 46 pontos, tem 84,8% de chances para disputar a maior competição da América do Sul pela primeira vez na história. Na parte de baixo da tabela, a luta contra o rebaixamento continua intensa. Depois da derrota para o Palmeiras, o Juventude, 19º colocado com 23 pontos, se complicou ainda mais e aumentou a probabilidade de cair para a Série B para 86,6%. Lanterna do Brasileirão, o Sport, com 16 pontos, tem praticamente uma missão impossível para evitar a queda, já que tem 98,6% de chances de ser rebaixado. Vitória (80,1%), Fortaleza (71,8%) e Santos (29,9%) são os outros times que brigam pela permanência na elite do futebol brasileiro. Os jogos do Brasileirão voltam na próxima quarta-feira, depois do fim da Data Fifa, com jogos da 28ª rodada. Veja as chances de título do Brasileirão 2025 após jogos atrasados Palmeiras - 69%* Flamengo - 25,1%* Cruzeiro - 5,4% Mirassol - 0,26% Bahia - 0,26%* *Um jogos a menos Veja as chances de vaga na Libertadores após jogos atrasados Palmeiras - 100% Flamengo - 99,98% Cruzeiro - 99,62% Mirassol - 84,8% Bahia - 83% Botafogo - 57,2% Fluminense - 30,5% São Paulo - 17,6% Bragantino - 8,5% Ceará - 5,9% Vasco da Gama - 3,3% Corinthians - 2,8% Atlético - 2,6% Internacional - 2,4% Grêmio - 1,6% Santos - 0,27% Veja o risco de rebaixamento no Brasileirão após jogos atrasados Sport - 98,6% Juventude - 86,6% Vitória - 80,1% Fortaleza - 71,8% Santos - 29,9% Internacional - 6,7% Grêmio - 6,7% Atlético - 6,0% Corinthians - 5,4% Vasco da Gama - 4,6% Ceará - 2,2% Bragantino - 1,0%