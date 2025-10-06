Capa Jornal Amazônia
Palmeiras ameniza erros da arbitragem em clássico com o São Paulo e acusa rivais: 'Hipócritas'

Estadão Conteúdo

Em nota oficial emitida nesta segunda-feira, o Palmeiras amenizou os polêmicos erros cometidos pela arbitragem na vitória contra o São Paulo pelo Brasileirão e acusou clubes rivais de tentarem "instaurar o caos" para possíveis "vantagens futuras". O time alviverde disse ver "com preocupação a pressão descomunal que alguns clubes têm exercido publicamente, e também nos bastidores do futebol brasileiro".

De acordo com o Palmeiras, algumas decisões do árbitro Ramon Abatti Abel (Fifa-SC) durante o clássico também foram desfavoráveis ao clube. Em um trecho do comunicado oficial, o time alviverde chama de "hipócritas" os membros da direção do São Paulo, que criticaram duramente os erros da equipe de arbitragem. Também no domingo, José Boto, diretor do Flamengo, clube que disputa o título do Brasileirão com o Palmeiras, sugeriu haver favorecimento da arbitragem brasileira ao time alviverde.

"É demasiado cômodo creditar a uma decisão do árbitro - e somente a ela - uma virada épica, conquistada com o gosto do suor e três gols anotados em um intervalo de 19 minutos. Até porque também houve marcações da arbitragem desfavoráveis ao Palmeiras, como as não expulsões do meio-campista Bobadilla e do zagueiro Alan Franco, que desferiu uma cotovelada no rosto do atacante Ramón Sosa em um lance sonegado pelo VAR - e ignorado pelos hipócritas da ocasião", diz um trecho da nota.

Após o clássico, o São Paulo ficou na bronca pela não expulsão de Andreas Pereira, por uma falta em cima de Marcos Antônio, e possível pênalti a ser assinalado no início do segundo tempo, quando o jogo estava 2 a 0, em lance envolvendo Allan e Tapia. Em seguida, em intervalo de 19 minutos, o Palmeiras conseguiu a virada para 3 a 2.

Nesta segunda-feira, foi a vez do time comandado por Abel Ferreira reclamar das não expulsões de Bobadilla e Alan Franco, jogadores do São Paulo. No entanto, o Palmeiras afirmou na nota que, mesmo quando se sente prejudicado, "raramente se manifesta em público sobre o tema arbitragem, pois respeita os fóruns de discussão adequados e, acima de tudo, não terceiriza sua responsabilidade nos momentos adversos".

"Esta postura, por sinal, ajuda a explicar o sucesso que temos obtido ao longo dos últimos anos: olhamos sempre para nós mesmos e trabalhamos sem buscar subterfúgios nem construir desculpas para as nossas derrotas", diz o clube alviverde.

Ainda na nota, o Palmeiras afirmou que é "amplamente favorável à profissionalização dos árbitros" e defende investimentos e tecnologia e na formação da categoria, entre outras melhorias". O time alviverde também pediu "o fim do egoísmo que, lamentavelmente, ainda norteia a conduta de dirigentes que ora apelam à gritaria, ora recorrem a acusações sem provas para justificar resultados negativos". Por fim, pediu que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, puna os responsáveis por lançar "suspeitas indevidas sobre pessoas e instituições".

No domingo, a Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) afastou os árbitros e assistentes de VAR que protagonizaram polêmicas no clássico entre São Paulo e Palmeiras e Red Bull Bragantino e Grêmio. De acordo com nota oficial emitida pela CBF, os profissionais serão submetidos a "treinamento, aprimoramento e avaliação interna" antes de um eventual retorno à escala.

futebol

Palmeiras

críticas

arbitragem
