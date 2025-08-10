Palmeiras acerta contratação do goleiro Carlos Miguel, ex-Corinthians O Palmeiras vai pagar ao Nottingham Forest 4 milhões de euros (R$ 25,3 milhões). Estadão Conteúdo 10.08.25 14h08 Estratégia? Possivelmente de saída do Corinthians, Carlos Miguel pode ter provocado Luciano para poder "aliviar sua barra" com a torcida alvinegra. (Reprodução/ Instagram Carlos Miguel) O Palmeiras acertou a contratação de um novo goleiro. Trata-se de Carlos Miguel, ex-arqueiro do Corinthians e que está no inglês Nottingham Forest. O atleta de 26 anos deve passar por exames nos próximas dias para ser confirmado como reforço alviverde. Com Weverton em má fase e Marcelo Lomba em fim de contrato, o Palmeiras entende que a vinda de Carlos Miguel é uma oportunidade de mercado. O jogador já havia recebido a informação do Nottingham Forest que não seria aproveitado nesta temporada. O Palmeiras vai pagar ao Nottingham Forest 4 milhões de euros (R$ 25,3 milhões) pela compra de Carlos Miguel. O acordo ainda prevê o pagamento de um valor em bônus por metas a serem alcançadas ao longo de sua passagem pelo clube alviverde. No último ano, a saída de Carlos Miguel do Corinthians se tornou uma longa novela. O goleiro assumiu a titularidade da meta alvinegra na vaga de Cássio e poucas semanas depois se transferiu para o futebol inglês. O Nottingham Forest pagou, à época, os mesmos 4 milhões de euros, que era o valor da multa rescisória do jogador. Na temporada 2024-25, Carlos Miguel atuou em apenas três partidas do Nottingham Forest. Diante do Newcastle (em 8 de agosto de 2024, pela Copa da Liga Inglesa) e do Luton Town (em 11 de janeiro de 2025, pela Copa da Inglaterra), esteve em campo durante 90 minutos. Em 11 de fevereiro, última vez que jogou, foi substituído ainda aos 14 minutos do segundo tempo, no duelo com o Exeter City, pela Copa da Inglaterra. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Palmeiras Carlos Miguel COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Mais esportes Corrida do Círio 2025 já tem mais de 3 mil inscritos e expectativa é de superar 7 mil participantes Inscrições para a maior corrida de rua da Amazônia termina no dia 14 de outubro. 10.08.25 9h30 SÉRIE D Tuna enfrenta o Maranhão neste domingo para tentar fazer história Time cruzmaltino precisa de quatro gols de diferença para se classificar na competição 10.08.25 9h00 Futebol De pai para filho: técnico do Remo, António Oliveira herdou a paixão pelo futebol do pai António Oliveira é filho do ícone do futebol português Toni Oliveira 10.08.25 8h30 Carlos Ferreira Futebol brasileiro tem “faroeste” nas categorias de base 10.08.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (10/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Jogos pela Supercopa da Inglaterra e Séries A e B do Brasileirão movimentam o futebol neste domingo 10.08.25 7h00 Futebol Em meio aos jogos da Série B, técnico e auxiliar do Paysandu estreitam laços no Dia dos Pais A relação profissional começou em 2024, quando Claudinei trocou a Chapecoense pelo Guarani e hoje se consolida no comando técnico do Papão da Amazônia 10.08.25 8h00 DIA DOS PAIS Canoagem une pai e filho em aventuras pelos rios do Pará De Belém ao Araguaia, passando por Santarém e ilhas amazônicas, pai e filho compartilham travessias que moldaram uma parceria dentro e fora da água 10.08.25 7h07 SÉRIE D Tuna enfrenta o Maranhão neste domingo para tentar fazer história Time cruzmaltino precisa de quatro gols de diferença para se classificar na competição 10.08.25 9h00