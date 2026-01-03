Pai de Gerson desembarca em BH para reunião com Cruzeiro e tenta buscar acerto com Zenit

O ex-flamenguista Gerson pode voltar a atuar no futebol brasileiro em 2026, e o seu destino mais provável é o Cruzeiro. Marcão Silva, pai e empresário do jogador, desembarcou neste sábado em Belo Horizonte e tem agendada uma reunião com a diretoria do clube mineiro na tentativa de repatriar seu filho nesta temporada.

A informação sobre a chegada do pai do atleta foi noticiada pelo Central da Toca. O principal desafio entre as duas partes para concluir essa operação está em convencer o Zenit a reduzir a pedida pelos direitos econômicos do meio-campista.

Inicialmente, o clube russo pediu 40 milhões de euros, mas já aceitou uma redução para liberar o atleta. Os dirigentes celestes consideram a contratação complicada, mas não esconderam o otimismo em mudar esse panorama.

Gerson tem um grande aliado para a sua contratação: o técnico Tite, recém-chegado ao Cruzeiro. Os dois trabalharam juntos no Flamengo e também na seleção brasileira. Além de dar sinal verde para sua chegada, o treinador vem mantendo contato com o jogador.

Negociado com o futebol russo após a disputa do Mundial de Clubes no ano passado, Gerson não se adaptou ao novo clube. O seu retorno, segundo Marcão Silva, também tem uma relação direta com a Copa do Mundo deste ano, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. Segundo o pai do meia, jogando no Brasil, seu filho teria mais chances de ser observado e voltar a ser convocado nesta reta final de preparação da seleção brasileira.