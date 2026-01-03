Pai de Gerson desembarca em BH para reunião com Cruzeiro e tenta buscar acerto com Zenit Estadão Conteúdo 03.01.26 19h58 O ex-flamenguista Gerson pode voltar a atuar no futebol brasileiro em 2026, e o seu destino mais provável é o Cruzeiro. Marcão Silva, pai e empresário do jogador, desembarcou neste sábado em Belo Horizonte e tem agendada uma reunião com a diretoria do clube mineiro na tentativa de repatriar seu filho nesta temporada. A informação sobre a chegada do pai do atleta foi noticiada pelo Central da Toca. O principal desafio entre as duas partes para concluir essa operação está em convencer o Zenit a reduzir a pedida pelos direitos econômicos do meio-campista. Inicialmente, o clube russo pediu 40 milhões de euros, mas já aceitou uma redução para liberar o atleta. Os dirigentes celestes consideram a contratação complicada, mas não esconderam o otimismo em mudar esse panorama. Gerson tem um grande aliado para a sua contratação: o técnico Tite, recém-chegado ao Cruzeiro. Os dois trabalharam juntos no Flamengo e também na seleção brasileira. Além de dar sinal verde para sua chegada, o treinador vem mantendo contato com o jogador. Negociado com o futebol russo após a disputa do Mundial de Clubes no ano passado, Gerson não se adaptou ao novo clube. O seu retorno, segundo Marcão Silva, também tem uma relação direta com a Copa do Mundo deste ano, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. Segundo o pai do meia, jogando no Brasil, seu filho teria mais chances de ser observado e voltar a ser convocado nesta reta final de preparação da seleção brasileira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Gerson Cruzeiro Zenit COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Ricardo Gluck Paul comemora avanço da arbitragem no Pará e escudeto Fifa Presidente da FPF citou a importância no trabalho em conjunto e no fortalecimento do quadro de arbitragem no futebol paraense 04.01.26 10h00 Futebol Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. 04.01.26 9h00 Futebol Em casa! Pikachu visita sede do Remo e ganha presente de Tonhão Jogador deu entrevista a um podcast do clube 02.01.26 19h53 Futebol Paysandu anuncia contratação de capitão do time sub-20 da Tuna Luso Henrico é volante é ajudou a Águia do Souza a conquistar o Campeonato Paraense neste ano. 02.01.26 19h39 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Quadro Tático: como jogam os times de Júnior Rocha e o que esperar do Paysandu em 2026 O Liberal mostra que a obediência aos processos, destacada pelo treinador em entrevista exclusiva há algumas semanas, não se restringe ao comportamento fora de campo. 04.01.26 9h00 FUTEBOL Presidente da FPF projeta a temporada 2026 com Remo na Série A e Paysandu na Série C Ricardo Gluck Paul fez um balanço do ano de 2025 e citou a importância dos clubes paraenses disputando competições nacionais 04.01.26 8h00 REFORÇO Patrick de Paula, do Botafogo, é o novo reforço do Remo para 2026 Os dois times irão dividir o pagamento do salário do jogador ao longo de 2026 03.01.26 18h11 FUTEBOL Técnico do Remo manda mensagem aos torcedores: 'se sentirão orgulhosos da nossa equipe' Juan Carlos Osorio afirmou que seu objetivo é criar um time que compita e tente dominar cada jogo 04.01.26 10h57