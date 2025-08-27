Pafos e Kairat Almaty: conheça estreantes da Champions que surpreenderam e eliminaram campeões Ambos eliminaram adversários tradicionais nos playoffs e se juntam às outras 34 equipes Estadão Conteúdo 27.08.25 8h38 Dois estreantes vão disputar a fase de liga da Champions League. O Pafos FC, do Chipre, e o Kairat Almaty, do Casaquistão, surpreenderam na terça-feira ao conquistar vagas inéditas na competição continental europeia. Ambos eliminaram adversários tradicionais nos playoffs e se juntam às outras 34 equipes que disputarão a etapa. O Pafos FC assegurou a classificação ao eliminar o Estrela Vermelha, da Sérvia, campeão da Champions em 1991, após vitória por 2 a 1 no jogo de ida e empate por 1 a 1 na volta. O gol decisivo foi marcado pelo brasileiro Jajá, aos 44 minutos do segundo tempo, fechando o placar agregado em 3 a 2. Além de Jajá, o elenco também conta com outros jogadores do Brasil como David Luiz, Bruno Felipe, Anderson Silva e Pedrão. Fundado em 2014, o clube conquistou o Campeonato do Chipre em 2024/25 e a Copa do Chipre em 2022/23. Ele é o segundo representante cipriota a participar do torneio, depois do Apoel FC. Já o Kairat Almaty avançou ao superar o Celtic, da Escócia, campeão europeu em 1967. Após dois empates sem gols, levou a melhor nos pênaltis por 3 a 2 e fez história ao se tornar o primeiro clube do Casaquistão a alcançar a fase principal da competição. O Kairat tem uma longa trajetória. Fundado em 1954, passou por diferentes nomes até assumir a identidade atual em 1956. Foi o único time casaque a disputar a primeira divisão da União Soviética, na qual permaneceu por 24 temporadas. Desde a independência do país, em 1991, soma quatro títulos do Campeonato Cazaque, dez da Copa nacional e duas Supercopas. O clube tem sede em Almaty, cidade próxima à fronteira com o Quirguistão, e aposta em um elenco com quatro brasileiros: Élder Santana, Edmilson Santos, João Paulo e Ricardinho. O sorteio da fase de liga da Champions será realizado nesta quinta-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Liga dos Campeões Pafos Kairat Almaty COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Zagueiro do Remo destaca força da torcida e responsabilidade de jogar bem contra o Criciúma-SC Leão Azul encara o Tigre no Mangueirão, na próxima quinta-feira (28) 27.08.25 10h25 FUTEBOL Mulher de Bruno Silva, ex-Remo, desabafa após separação: 'Apanhei, inclusive grávida’ Andressa Marinho relatou a traição em publicação em seu Instagram 26.08.25 17h00 Futebol Na lanterna, Paysandu não deixará o Z-4 mesmo com vitória sobre o CRB-AL; veja cenário Equipe bicolor precisará de vitórias e combinações de resultados para deixar a zona 26.08.25 12h50 Ainda há esperanças? Na lanterna da Série B, veja as chances do Paysandu subir à Série A do Brasileirão Equipe bicolor soma apenas 21 pontos e precisa de "feito sem defeito" para sonhar com acesso 26.08.25 12h44 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (27/08), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil, La Liga, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 27.08.25 7h00 COBRANÇAS Torcedores se reúnem com diretoria e jogadores do Paysandu; organizada se recusa a participar A intenção, segundo o clube bicolor, era ouvir as cobranças da arquibancada e manter o canal de diálogo aberto em um momento decisivo da competição 26.08.25 22h18 SALVAÇÃO? Novo meia do Paysandu vem de time que pode cair para a Série D, posta foto e 'se anuncia' nas redes Carlos Eduardo estava no ABC-RN, que precisa de um 'milagre' para não cair para a Série D na última rodada da Terceirona. 26.08.25 20h56 SÉRIE B 'Paysandu não pode mais errar se quiser ficar na Série B', afirma meio-campo do Paysandu Em entrevista coletiva nesta terça-feira (26), no CT Raul Aguilera, o paraguaio Ramon Martinez afirmou que a equipe precisa vencer jogos fora e dentro de casa se quiser se manter na Segundona 26.08.25 20h05