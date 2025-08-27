Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Pafos e Kairat Almaty: conheça estreantes da Champions que surpreenderam e eliminaram campeões

Ambos eliminaram adversários tradicionais nos playoffs e se juntam às outras 34 equipes

Estadão Conteúdo

Dois estreantes vão disputar a fase de liga da Champions League. O Pafos FC, do Chipre, e o Kairat Almaty, do Casaquistão, surpreenderam na terça-feira ao conquistar vagas inéditas na competição continental europeia. Ambos eliminaram adversários tradicionais nos playoffs e se juntam às outras 34 equipes que disputarão a etapa.

O Pafos FC assegurou a classificação ao eliminar o Estrela Vermelha, da Sérvia, campeão da Champions em 1991, após vitória por 2 a 1 no jogo de ida e empate por 1 a 1 na volta. O gol decisivo foi marcado pelo brasileiro Jajá, aos 44 minutos do segundo tempo, fechando o placar agregado em 3 a 2.

Além de Jajá, o elenco também conta com outros jogadores do Brasil como David Luiz, Bruno Felipe, Anderson Silva e Pedrão. Fundado em 2014, o clube conquistou o Campeonato do Chipre em 2024/25 e a Copa do Chipre em 2022/23. Ele é o segundo representante cipriota a participar do torneio, depois do Apoel FC.

Já o Kairat Almaty avançou ao superar o Celtic, da Escócia, campeão europeu em 1967. Após dois empates sem gols, levou a melhor nos pênaltis por 3 a 2 e fez história ao se tornar o primeiro clube do Casaquistão a alcançar a fase principal da competição.

O Kairat tem uma longa trajetória. Fundado em 1954, passou por diferentes nomes até assumir a identidade atual em 1956. Foi o único time casaque a disputar a primeira divisão da União Soviética, na qual permaneceu por 24 temporadas. Desde a independência do país, em 1991, soma quatro títulos do Campeonato Cazaque, dez da Copa nacional e duas Supercopas.

O clube tem sede em Almaty, cidade próxima à fronteira com o Quirguistão, e aposta em um elenco com quatro brasileiros: Élder Santana, Edmilson Santos, João Paulo e Ricardinho.

O sorteio da fase de liga da Champions será realizado nesta quinta-feira.

