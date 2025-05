Pacers superam Cleveland Cavaliers e ampliam vantagem na semi; Thunder iguala Nuggets na NBA

Em um jogo de "alta tensão" neste domingo à noite, no Gainbridge Fieldhouse, o Indiana Pacers deu um importante passo para se sair vencedor na fase semifinal de playoffs da Conferência Leste da NBA ao massacrar o Cleveland Cavaliers por 129 a 109, em duelo válido pelo jogo quatro da série. O confronto foi marcado ainda pela expulsão, ainda no primeiro período, de Bennedict Mathurim por atingir De Andre Hunter (Cleveland) com um soco na altura do estômago.

O triunfo diante de sua torcida abriu uma excelente oportunidade de a equipe se garantir nas finais já na próxima terça. O elenco do técnico Rick Carlisle tem agora 3 a 1 na disputa. Os dois times voltam a se encontrar pelo jogo 5 nesta terça-feira, mas na Rocket Arena.

Ao final da partida, diante da confusão no início do embate, o treinador dos Pacers comentou sobre a expulsão de Mathurim. "Vi uma imagem estática onde parecia que ele (Mathurim) tinha a mão espalmada (sobre o rival), afirmou o técnico sobre o lance da confusão. "Os juízes tiveram uma opinião diferente e vamos aceitar a expulsão. Temos agora que seguir em frente", completou.

Apesar do incidente inicial e do desfalque do ala, o que se viu em quadra foi uma grande superioridade dos Pacers sobre os Cavs. Com um ritmo avassalador, os anfitriões igualaram um recorde de playoffs da NBA ao abrir uma vantagem de 41 pontos no intervalo.

Precavido, Carlisle colocou o pé no freio da empolgação para manter o time concentrado diante da possibilidade de fechar o confronto já na partida 5 destes playoffs. Segundo ele, o foco precisa ser o mesmo.

"Não fizemos nada. Vamos continuar abordando isso como se tivéssemos tudo a provar. Sabemos que as pessoas não acreditam em nossa equipe, então, vamos continuar lutando pelo objetivo da classificação. Temos de pensar assim", disse.

Pascal Siakam foi o maior pontuador do Indiana Pacers (21), e contou com a valiosa contribuição de Myles Turner e Obi Toppin (ambos com 20) para imprimir um ritmo forte no ataque intimidando as ações do Cleveland Cavaliers.

Pelo lado do rival, Darius Garland (21), tentou levar o seu time a uma reação, mas não conseguiu contagiar seus companheiros. Para piorar, o conjunto de Ohio ainda perdeu Donovan Mitchell na etapa final com lesão no tornozelo.

OKLAHOMA CITY THUNDER EMPATA SÉRIE COM NUGGETS Com uma bela reação no último quarto e apoiado em um grande desempenho de Shai Gilgeous-Alexander, o Oklahoma City Thunder empatou a série de playoffs da semifinal do Oeste em 2 a 2 ao bater o Denver Nuggets dentro da Ball Arena por 92 a 87 na noite deste domingo pela NBA.

Com 25 pontos, o armador liderou a equipe e foi decisivo no fim. O jogo começou com um ritmo baixo onde a marcação prevaleceu. Foi somente a partir do terceiro quarto que os donos da casa conseguiram se recuperar. Ao fazer 27 pontos e pegar 13 rebotes, Nikola Jokic não só foi o destaque dos Nuggets como também o cestinha do confronto.

Na parte final, porém, valeu a pontaria calibrada e o bom ritmo de Gilgeous-Alexander. Com precisão nos arremessos, o armador canadense colocou a franquia de Oklahoma em vantagem e ajudou a garantir o triunfo. As duas equipes voltam a se encontrar para o duelo 5 dos playoffs nesta terça, no Paycom Center. Confira os resultados na noite deste domingo:

Denver Nuggets 87 x 92 Oklahoma City Thunder - série empatada em 2 a 2 Indiana Pacers 129 x 109 Cleveland Cavaliers - Pacers lideram a série em 3 a 1

Acompanhe os jogos desta segunda:

New York Knicks x Boston Celtics Golden State Warriors x Minnesota Timberwolves