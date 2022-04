Pacajus x Castanhal: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (22/04) pela Série D do Brasileiro

Os times Pacajus e Castanhal disputam nesta sexta-feira (22/04), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro Série D 2022. A partida está programada para começar às 20h (horário de Brasília), no Estádio João Ronaldo, em Pacajús, Ceará. Confira os horários e onde assistir ao vivo.

VEJA MAIS

Onde assistir Pacajus x Castanhal?

A partida Pacajus x Castanhal pode ser assistida pelo streaming InStat TV

Como Pacajus x Castanhal chegam para o jogo?

O Castanhal está na liderança do Grupo 2 da Série D do Campeonato Brasileiro, com 3 pontos. Já o Pacajus, pelo mesmo grupo, se encontra na quinta posição com 1 ponto.

FICHA TÉCNICA

Pacajus x Castanhal

Campeonato Brasileiro Série D

Local: Estádio João Ronaldo, em Pacajús, Ceará

Data/Horário: 22 de abril de 2022, 20h

Arbitragem: Diego Roberto Souza de Melo (PB)

Auxiliares: Jailson Albano da Silva (CE) e Anderson da Silva Rodrigues (CE)

Quarto árbitro: Antonio Magno Lima Cordeiro (CE)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:

Pacajus: Jhones; Zé Augusto, Igor Ribeiro, Marcelo Amaral e Zé Aquiraz; Dedé, Max Carrasco, Claudivan e Rodrigo Canindé; Daniel Passira e Vinícius. TÉCNICO: Oliveira Canindé

Castanhal: Axel; Daelson, Zulu, Elias e Rodrigo; Ricardo Capanema, Samuel, Fazendinha e Gui Campana; Ruan e Whelton. TÉCNICO: Robson Melo.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)