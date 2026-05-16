Otamendi encerra passagem pelo Benfica e vai para o River Plate após a Copa do Mundo Estadão Conteúdo 16.05.26 14h42 O zagueiro argentino Nicolás Otamendi avisou o ainda técnico do Benfica, José Mourinho, que não vai renovar o contrato com o time português. O jogador de 38 anos vai reforçar o River Plate, do qual é torcedor declarado, após a Copa do Mundo. A saída de Otamendi já era esperada, mas somente na sexta-feira o capitão do Benfica oficializou sua decisão e anunciou seu próximo clube. O defensor tinha algumas opções para sua carreira, incluindo propostas de clubes europeus e da Arábia Saudita, além da possibilidade de renovar com o clube português por mais uma temporada. Além de Otamendi, o clube português deve perder o técnico Mourinho, que de acordo com a imprensa espanhola está encaminhado para assumir o Real Madrid. O português é uma escolha do presidente Florentino Pérez após uma temporada decepcionante do maior campeão da Champions League. A decisão de Otamendi teve um apelo emocional. Revelado pelo Vélez Sarsfield, ele regressa à Argentina, de onde saiu em 2010 para jogar pelo Porto, e vai defender o River Plate, seu clube de coração. Ele deve assinar um contrato até o final de 2027. Titular na campanha vitoriosa da Argentina na Copa do Mundo de 2022, Otamendi chegou a Lisboa em 2020, vindo do Manchester City, e disputou 280 jogos, com 18 gols e 8 assistências. O argentino teve uma breve passagem pelo Atlético-MG, em 2014. Ele entrou em campo 19 vezes com a camisa do time mineiro, pela Libertadores, Brasileiro e Estadual, e marcou 1 gol. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Otamendi Benfica River Plate COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00 MMA Sport Club Paraense Melquizael Costa lidera o UFC em Las Vegas em busca da 7ª vitória consecutiva no UFC 15.05.26 17h05 Mais esportes Comitê Olímpico anuncia parceria com a Vale e Pará pode ser contemplado com expansão de projetos Anúncio ocorreu no parque aquático Maria Lenk, no Rio de Janeiro, durante evento ligado à Corrida Time Brasil, acompanhado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal. 15.05.26 15h56 futebol STJD pune volante do Remo, Zé Ricardo, com cinco jogos de suspensão por expulsão contra o Palmeiras Além do jogador, o próprio time azulino e o presidente da equipe, Tonhão, também foram punidos; clube vai entrar com recurso 15.05.26 12h33 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu deve buscar até cinco jogadores na janela de julho Diretoria bicolor pretende movimentar o mercado antes do quadrangular da Série C 14.05.26 21h14 EXISTE? Paraense chama atenção ao 'concluir curso de Paysandu' na UFPA; entenda Publicação sobre uma suposta graduação voltada a bicolores chamou atenção nas redes sociais e despertou a curiosidade de torcedores do Papão 15.05.26 22h59 COLEÇÃO Figurinha de Cristiano Ronaldo no álbum da Copa 2026 vale até R$ 5 mil Cromo especial de CR7 é um dos mais raros da coleção oficial da Copa do Mundo FIFA 2026 e já aparece à venda por valores elevados na internet 13.05.26 23h16 mma Paraense Melk Costa faz primeira luta principal no UFC e projeta disputa de cinturão Lutador vai encarar Arnold Allen neste sábado (16), em Las Vegas, no main event 16.05.26 9h00