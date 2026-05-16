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Otamendi encerra passagem pelo Benfica e vai para o River Plate após a Copa do Mundo

Estadão Conteúdo

O zagueiro argentino Nicolás Otamendi avisou o ainda técnico do Benfica, José Mourinho, que não vai renovar o contrato com o time português. O jogador de 38 anos vai reforçar o River Plate, do qual é torcedor declarado, após a Copa do Mundo.

A saída de Otamendi já era esperada, mas somente na sexta-feira o capitão do Benfica oficializou sua decisão e anunciou seu próximo clube. O defensor tinha algumas opções para sua carreira, incluindo propostas de clubes europeus e da Arábia Saudita, além da possibilidade de renovar com o clube português por mais uma temporada.

Além de Otamendi, o clube português deve perder o técnico Mourinho, que de acordo com a imprensa espanhola está encaminhado para assumir o Real Madrid. O português é uma escolha do presidente Florentino Pérez após uma temporada decepcionante do maior campeão da Champions League.

A decisão de Otamendi teve um apelo emocional. Revelado pelo Vélez Sarsfield, ele regressa à Argentina, de onde saiu em 2010 para jogar pelo Porto, e vai defender o River Plate, seu clube de coração. Ele deve assinar um contrato até o final de 2027.

Titular na campanha vitoriosa da Argentina na Copa do Mundo de 2022, Otamendi chegou a Lisboa em 2020, vindo do Manchester City, e disputou 280 jogos, com 18 gols e 8 assistências.

O argentino teve uma breve passagem pelo Atlético-MG, em 2014. Ele entrou em campo 19 vezes com a camisa do time mineiro, pela Libertadores, Brasileiro e Estadual, e marcou 1 gol.

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