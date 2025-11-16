Oscar recebe alta e deixa o hospital após cinco dias internado por alterações cardíacas Estadão Conteúdo 16.11.25 11h47 O meia Oscar recebeu alta neste domingo e voltou para casa após passar cinco dias internado em observação no Einstein Hospital Israelita, informou o São Paulo. O jogador deu entrada no hospital na terça-feira, após passar mal em testes físicos realizados pelo clube. Ele terá de repousar nos próximos dias de acordo com a programação dos médicos. "O meia Oscar recebeu alta do Einstein Hospital Israelita neste domingo (16). O jogador deu entrada no hospital na tarde de terça-feira (11), após apresentar uma intercorrência com alterações cardiológicas durante exames realizados no SuperCT. Extensa investigação realizada no hospital confirmou que o jogador apresentou um episódio de síncope vasovagal. Estável e clinicamente bem durante todo o período internado, o atleta seguirá agora uma programação médica de repouso pelos próximos dias", anunciou o clube, em nota oficial. O meio-campista de 34 anos sofreu uma síncope vasovagal, a causa mais comum de desmaios. Ela acontece quando o nervo vago reage de forma exagerada a um gatilho e resulta na queda inesperada da pressão arterial e dos batimentos cardíacos. Oscar passou mal e chegou a desmaiar durante uma série de exames que já previam a temporada de 2026 do São Paulo. Segundo o clube, profissionais da equipe médica do hospital estavam presentes no local dos testes físicos. Em seguida, o jogador foi levado para a unidade de saúde. Na última quarta-feira, o jogador usou as redes sociais para se pronunciar pela primeira vez após ser internado. Na mensagem, Oscar demonstrou otimismo na recuperação. "Muito obrigado pelas mensagens e orações. Vai ficar tudo bem, se Deus quiser", escreveu Oscar no Instagram. Após o problema de saúde, Oscar, que possui contrato com o São Paulo até 2027, cogita a aposentadoria do futebol. Ao Estadão, o diretor de futebol do clube paulista, Carlos Belmonte, comentou sobre a situação do atleta. "Nesse momento, a única coisa que a gente pensa é que o Oscar esteja bem. A gente está nesse momento com uma única preocupação: que o Oscar fique bem. Depois, vamos ter outras preocupações", disse o dirigente depois do sorteio do Paulistão 2026 na terça. Ao longo do ano, o jogador, que não atua desde o dia 19 de julho, enfrentou uma série de lesões. A mais recente foi na panturrilha esquerda, que ele vinha tratando. A expectativa era de ele voltasse a campo no clássico contra o Corinthians, na quinta-feira, na Neo Química Arena. Em 2025, Oscar disputou 21 partidas pelo São Paulo, com dois gols marcados. Palavras-chave futebol São Paulo FC Oscar 