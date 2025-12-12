Oscar quer parar, mas ainda vai tratar sobre rescisão com São Paulo Desde julho, Oscar não joga. No dia 19 daquele mês, o meia sofreu fraturas em três vértebras lombares Estadão Conteúdo 12.12.25 16h32 Oscar, do São Paulo (Instagram @oscar_emboaba) Oscar não deve mais jogar pelo São Paulo. O jogador de 34 anos quer encerrar a carreira após o diagnóstico cardíaco recebido nesta temporada. Entretanto, ainda há processos a serem cumpridos, como a própria comunicação ao clube. Enquanto isso, o São Paulo não vai se comunicar oficialmente sobre a situação. Oscar teria comunicado o desejo de parar a familiares, segundo informações do UOL confirmadas pelo Estadão. Desde julho, Oscar não joga. No dia 19 daquele mês, o meia sofreu fraturas em três vértebras lombares. Ele chegou a retomar os treinos junto dos companheiros, mas foi novamente afastado. O São Paulo chegou a informar uma lesão muscular na panturrilha. Posteriormente, foi oficializado que o jogador sofria com problemas cardíacos. Oscar chegou a desmaiar durante exames antecipados da pré-temporada de 2026. Foi verificado que o meia teve uma síncope vasovagal, a causa mais comum de desmaios. Trata-se de quando o nervo vago reage de forma exagerada a um gatilho e resulta na queda inesperada da pressão arterial e dos batimentos cardíacos. Desde então, Oscar já cogitava a aposentadora, mesmo com o contrato com o São Paulo até o fim de 2027. Em 2025, Oscar disputou 21 partidas pelo São Paulo, com dois gols marcados. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo FC Oscar rescisão COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26 FUTEBOL Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental 13.12.25 16h00 FUTEBOL Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube 13.12.25 15h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h36 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26