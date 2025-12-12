Capa Jornal Amazônia
Oscar quer parar, mas ainda vai tratar sobre rescisão com São Paulo

Desde julho, Oscar não joga. No dia 19 daquele mês, o meia sofreu fraturas em três vértebras lombares

Estadão Conteúdo
Oscar não deve mais jogar pelo São Paulo. O jogador de 34 anos quer encerrar a carreira após o diagnóstico cardíaco recebido nesta temporada. Entretanto, ainda há processos a serem cumpridos, como a própria comunicação ao clube.

Enquanto isso, o São Paulo não vai se comunicar oficialmente sobre a situação. Oscar teria comunicado o desejo de parar a familiares, segundo informações do UOL confirmadas pelo Estadão.

Desde julho, Oscar não joga. No dia 19 daquele mês, o meia sofreu fraturas em três vértebras lombares. Ele chegou a retomar os treinos junto dos companheiros, mas foi novamente afastado.

O São Paulo chegou a informar uma lesão muscular na panturrilha. Posteriormente, foi oficializado que o jogador sofria com problemas cardíacos. Oscar chegou a desmaiar durante exames antecipados da pré-temporada de 2026.

Foi verificado que o meia teve uma síncope vasovagal, a causa mais comum de desmaios. Trata-se de quando o nervo vago reage de forma exagerada a um gatilho e resulta na queda inesperada da pressão arterial e dos batimentos cardíacos.

Desde então, Oscar já cogitava a aposentadora, mesmo com o contrato com o São Paulo até o fim de 2027. Em 2025, Oscar disputou 21 partidas pelo São Paulo, com dois gols marcados.

