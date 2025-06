Oscar e Marcos Antonio são novidades em 1° treino tático de Crespo no São Paulo

Aos poucos, o São Paulo vai esvaziando seu departamento médico, um problema grave encarado por Luis Zubeldía, que sofreu para escalar a equipe e acabou custando seu emprego. Nesta sexta-feira, o primeiro trabalho tático de Hérnan Crespo contou com a presença do meia Oscar e o volante Marcos Antonio.

Oscar ficou afastado de alguns jogos antes da pausa para o Mundial de Clubes por precaução após acusar dores musculares na coxa esquerda. Está totalmente curado, Já Marcos Antonio foi desfalque por problema semelhante. Ambos participaram de toda a atividade do dia no CT da Barra Funda.

As opções para a estreia de Crespo no clube pelo Brasileirão devem aumentar e com qualidade pois o atacante Ferreirinha e o meia-atacante Lucas Moura também estão trabalhando no campo. Ambos, porém, ainda fazem trabalhos individualizados com a fisioterapia, antes de serem liberados em definitivo.

Sem saber se o jogo com o Flamengo será mesmo adiado do dia 13 de julho - os cariocas disputam o Mundial dos Estados Unidos -, Crespo arma o São Paulo para visita ao Red Bull Bragantino, três dias mais tarde. E seu primeiro trabalho no campo foi já em simulação de jogo.

Na gelada manhã no CT da Barra Funda, o argentino esboçou como quer que seja a criação de jogadas do São Paulo e ainda priorizou finalizações - o setor ofensivo mostrou-se carente nas primeiras 12 rodadas, entre os piores com somente 10 gols anotados, igual ao Vitória e superior apenas a Juventude, penúltimo colocado, que fez 8, e o lanterna Sport, com 5.

Crespo ainda usou campo reduzido com enfrentamentos, simulando como a defesa deve sair do sufoco quando pressionada e também a maneira de o ataque se portar diante de fortes retrancas. O elenco volta a treinar neste sábado.