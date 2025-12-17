Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

'Os 45 milhões de euros de Vini Jr. criaram um monstro', diz jornal espanhol sobre o Flamengo

A negociação entre o Flamengo e o clube espanhol por Vini Jr. foi sacramentada em 2018

Redação O Liberal com informações da AE
fonte

Presidente se pronunciou após os frequentes ataques racistas direcionados a Vini Jr durante os jogos (Reprodução/Redes Sociais)

O jornal espanhol As destacou o papel fundamental da venda de Vinicius Júnior ao Real Madrid para o crescimento do Flamengo nos últimos anos. A reportagem foi publicada enquanto o time carioca se preparava para decidir o título da Copa Intercontinental da Fifa contra o Paris Saint-Germain.

A negociação de Vini Jr., sacramentada em 2018, movimentou 45 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 164 milhões na época. Este montante foi crucial para o caixa do clube rubro-negro, impulsionando a montagem de equipes competitivas nas temporadas seguintes.

Para a matéria, o diário As entrevistou Bruno Spindel, ex-diretor executivo do Flamengo, que atuou na equipe por 13 anos e deixou o cargo em agosto. Ele detalhou o processo de reestruturação que elevou o patamar do clube.

A reestruturação financeira e esportiva

Bruno Spindel recordou o cenário inicial do clube. "Em 2012, o Flamengo estava com muitas dívidas. Começamos a trabalhar por um novo contrato com a Caixa, Peugeot, Adidas...", disse o ex-diretor. Ele acrescentou que, com a gestão e as vendas de jogadores importantes, o clube conseguiu se reerguer. "Em 2019, com Jorge Jesus, começamos a ganhar. Fizemos a venda de Paquetá ao Milan e de Vinicius Júnior ao Real Madrid."

Segundo Spindel, essas transações permitiram novas contratações. "Depois disso, conseguimos fechar com novos jogadores para competirmos melhor. Contratamos Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Pedro", destacou.

O foco do clube também se voltou para a Europa. "Logo começamos a mirar a Europa. Trouxemos Jorge Jesus, que foi um acerto. Depois, trouxemos jogadores de outro continente: Filipe (Luís), Rafinha, Gerson, Pablo Marí. Começamos a trabalhar taticamente como na Europa. Fomos campeões no Brasil", prosseguiu Spindel.

Filipe Luís como treinador

Spindel também valorizou o trabalho de Filipe Luís, prevendo um futuro promissor para ele como técnico. "Fizemos um contrato no qual, quando ele decidisse se aposentar (como jogador), lhe daríamos uma equipe de base (para treinar). Assim foi. Quando disse que iria parar, assumiu o time sub-17, logo o sub-20 e depois, em 2024, como técnico da equipe principal. Será um dos melhores treinadores", completou Bruno Spindel.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Vini Jr

Flamengo

jornal espanhol
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Cruzeiro se recupera de derrota na estreia e vence a primeira no Mundial de Clubes de Vôlei

Torneio que reúne os melhores clubes do mundo ocorre no ginásio Mangueirinho, em Belém.

17.12.25 12h29

Futebol

Fora da lei, Mangueirão ainda não tem biometria

17.12.25 11h16

FUTEBOL

Guto Ferreira explica a não renovação com o Remo e fala como foi o trabalho com Marcos Braz

Peça importante no acesso azulino, técnico Guto Ferreira falou que não teve respaldo do Remo para fechar a renovação de contrato

17.12.25 10h39

FUTEBOL

Paysandu anuncia a renovação de contrato do goleiro Gabriel Mesquita

Goleiro Gabriel Mesquita foi titular em alguns jogos da Série B deste ano

16.12.25 13h34

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGO FRACO

Corinthians e Vasco empatam sem gols no 1º jogo da final da Copa do Brasil

A decisão do título fica para o Maracanã, no próximo domingo (21)

17.12.25 23h57

'ATRAVESSAR?'

Yago Pikachu fala sobre jogar no Remo: 'Sou profissional, é meu trabalho'

Lateral paraense afirma não ter recebido propostas e que ainda irá definir seu futuro no Fortaleza

17.12.25 20h19

FUTEBOL

Guto Ferreira explica a não renovação com o Remo e fala como foi o trabalho com Marcos Braz

Peça importante no acesso azulino, técnico Guto Ferreira falou que não teve respaldo do Remo para fechar a renovação de contrato

17.12.25 10h39

futebol

Zagueiro ex-Vasco, Kadu Fernandes morre em acidente de carro no Rio de Janeiro

Veiculo que o jogador estava capotou por volta das 4h da manhã desta segunda-feira (22)

22.05.23 11h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda