'Os 45 milhões de euros de Vini Jr. criaram um monstro', diz jornal espanhol sobre o Flamengo A negociação entre o Flamengo e o clube espanhol por Vini Jr. foi sacramentada em 2018 Redação O Liberal com informações da AE 17.12.25 11h33 Presidente se pronunciou após os frequentes ataques racistas direcionados a Vini Jr durante os jogos (Reprodução/Redes Sociais) O jornal espanhol As destacou o papel fundamental da venda de Vinicius Júnior ao Real Madrid para o crescimento do Flamengo nos últimos anos. A reportagem foi publicada enquanto o time carioca se preparava para decidir o título da Copa Intercontinental da Fifa contra o Paris Saint-Germain. A negociação de Vini Jr., sacramentada em 2018, movimentou 45 milhões de euros, o equivalente a cerca de R$ 164 milhões na época. Este montante foi crucial para o caixa do clube rubro-negro, impulsionando a montagem de equipes competitivas nas temporadas seguintes. Para a matéria, o diário As entrevistou Bruno Spindel, ex-diretor executivo do Flamengo, que atuou na equipe por 13 anos e deixou o cargo em agosto. Ele detalhou o processo de reestruturação que elevou o patamar do clube. A reestruturação financeira e esportiva Bruno Spindel recordou o cenário inicial do clube. "Em 2012, o Flamengo estava com muitas dívidas. Começamos a trabalhar por um novo contrato com a Caixa, Peugeot, Adidas...", disse o ex-diretor. Ele acrescentou que, com a gestão e as vendas de jogadores importantes, o clube conseguiu se reerguer. "Em 2019, com Jorge Jesus, começamos a ganhar. Fizemos a venda de Paquetá ao Milan e de Vinicius Júnior ao Real Madrid." Segundo Spindel, essas transações permitiram novas contratações. "Depois disso, conseguimos fechar com novos jogadores para competirmos melhor. Contratamos Bruno Henrique, Gabigol, Arrascaeta, Pedro", destacou. O foco do clube também se voltou para a Europa. "Logo começamos a mirar a Europa. Trouxemos Jorge Jesus, que foi um acerto. Depois, trouxemos jogadores de outro continente: Filipe (Luís), Rafinha, Gerson, Pablo Marí. Começamos a trabalhar taticamente como na Europa. Fomos campeões no Brasil", prosseguiu Spindel. Filipe Luís como treinador Spindel também valorizou o trabalho de Filipe Luís, prevendo um futuro promissor para ele como técnico. "Fizemos um contrato no qual, quando ele decidisse se aposentar (como jogador), lhe daríamos uma equipe de base (para treinar). Assim foi. Quando disse que iria parar, assumiu o time sub-17, logo o sub-20 e depois, em 2024, como técnico da equipe principal. Será um dos melhores treinadores", completou Bruno Spindel.