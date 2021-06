Organizadas do Corinthians marcam protesto contra atual fase do clube

Apesar do alento do empate no Dérbi com o Palmeiras, no último domingo, as torcidas organizadas seguem insatisfeitas com a atual situação do Corinthians por conta dos enorme problemas financeiros, e das recentes eliminações e participações inofensivas em competições. Por isso, em conjunto, foi marcado um protesto para este sábado em frente ao Parque São Jorge, sede do clube.

Em comunicado divulgado na tarde desta segunda-feira, as maiores torcidas organizadas do Timão convocaram seus associados para protestar contra o momento do Alvinegro, além dos atos da oposição e da situação do clube. Os torcedores se reunirão em uma praça próxima ao Parque São Jorge, na manhã de sábado. Foi pedida a utilização de máscara e de álcool gel contra a Covid-19.

Confira o manifesto publicado pelas torcidas:

"PELO FIM DAS RATAZANAS NO PARQUE SÃO JORGE

O Salve o Corinthians, movimento popular de corinthianos apoiado por todas as torcidas organizadas do Sport Club Corinthians Paulista, convoca todos aqueles que estão indignados com o atual momento do clube para protestar contra:

- A má gestão financeira dos últimos anos, que deixou o Corinthians à beira da falência;- A perpetuação no poder do grupo Renovação & Transparência;- A oposição ridícula do Corinthians, que muda de lado toda hora e foi incapaz de deixar a vaidade de lado para apresentar um projeto sério para o clube;- Os 130 conselheiros que jogaram contra o Corinthians pela aprovação das vergonhosas contas do clube em 2019 e 2020; - Nossa diretoria de futebol, incapaz de montar um time competitivo e que vem apresentando resultados pífios há muito tempo.

Vamos enterrar de vez a situação e a oposição corinthiana e mostrar que não estamos nas arquibancadas por cona da pandemia, mas estamos mais vivos do que nunca. Prontos para um levante com a força da Fiel!

Concentração a partir da 10h, na praça pública Lions Clube Penha, em frente ao Parque São Jorge (de lá, partiremos para o clube).

Vá de máscara, álcool gel no bolso e proteja-se contra a Covid-19"