Oposição do São Paulo pede afastamento de Casares após esquema de venda de camarotes Para que o pedido seja encaminhado, são necessárias assinaturas de ao menos 20% conselheiros, isto é, de 52 membros do Conselho. Estadão Conteúdo 15.12.25 14h58 Julio Casares (Instagram @juliocasares_sp) Parte da oposição do São Paulo começou um movimento para tirar Julio Casares da presidência do clube paulista. O grupo, chamado "Salve o Tricolor Paulista", apresentou nesta segunda-feira, 15, pedido de afastamento imediato do presidente. Os conselheiros da oposição também querem que sejam afastados de seus cargos o superintendente de futebol Márcio Carlomagno e os diretores Douglas Schwartzmann e Mara Casares. O que motivou o pedido foi a revelação de um esquema de comercialização clandestina de camarotes no estádio do MorumBis em dias de shows. Um áudio obtido pelo site Ge detalhou o esquema ilegal. Douglas Schwartzmann admitiu que ele e outras pessoas ganharam dinheiro com a situação. Ele se licenciou do cargo de diretor adjunto de futebol de base. Mara Casares, que é ex-mulher do presidente, também deixou sua função - era diretora feminina, cultural e de eventos. De acordo com o Ge, o camarote que motivou a gravação e um processo judicial ao qual o site teve acesso foi o "3A", no setor leste do MorumBis. Em documentos do São Paulo, o local é denominado como "sala presidência". "Torna-se praticamente impossível afastar a hipótese de ciência por parte do mandatário máximo do clube nos fatos noticiados, circunstância que impõe de forma indiscutível, o seu afastamento cautelar, em conjunto com seu Superintendente, dos respectivos cargos", afirmam o grupo da oposição em carta. Esses mesmos conselheiros já haviam pedido a renúncia de Casares no fim de novembro. Para que o pedido seja encaminhado ao presidente do Conselho Deliberativo, Olten Ayres, são necessárias assinaturas de ao menos 20% conselheiros, isto é, de 52 membros do Conselho. LEIA A CARTA DO GRUPO DE OPOSIÇÃO: Na qualidade de conselheiros deliberativos do São Paulo Futebol Clube, tomamos conhecimento, com profunda consternação, de matéria publicada nesta data (15 de dezembro de 2025) pelo portal Globo Esporte, de autoria do jornalista Bruno Giufrida. Os áudios divulgados na referida reportagem indicam o envolvimento da Sra. Mara Casares, conselheira deliberativa e diretora feminina, cultural e de eventos; e do Sr. Douglas Schwartzmann, conselheiro deliberativo e diretor adjunto do futebol de base; em esquema manifestamente vexatório de desvio de receitas oriundas da comercialização de ingressos de camarotes do Estádio do MorumBis. Registra-se também que o camarote que ensejou a conversa gravada está localizado à frente da sala da Presidência do Clube, local físico em que o próprio Presidente Julio Casares e o Sr. Marcio Carlomagno trabalham diariamente. Diante desse contexto, torna-se praticamente impossível afastar a hipótese de ciência por parte do mandatário máximo do Clube nos fatos noticiados, circunstância que impõe de forma indiscutível, o seu afastamento cautelar, em conjunto com seu Superintendente, dos respectivos cargos. É fundamental que a Sra. Mara Casares e o Sr. Douglas Schwartzmann também sejam afastados de forma cautelar de suas posições no Conselho Deliberativo. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol São Paulo camarotes esquema COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL UFC: Lutador paraense se emociona após nome de sua cidade ter sido falado por Bruce Buffer Melk Costa, de 29 anos, é natural de Porto de Moz (PA), mas treina e lutava em Bauru (SP) 15.12.25 14h18 FUTEBOL Com Re-Pa na 4ª rodada, FPF divulga tabela básica do Parazão 2026; veja possíveis datas Campeonato Paraense terá três clássicos estaduais na primeira fase 15.12.25 10h10 FUTEBOL Série A: Remo terá maior desgaste logístico e vai percorrer mais de duas voltas ao mundo Grandes viagens impacta diretamente no rendimento dos jogadores, treinos e alimentação 14.12.25 7h30 Futebol Paysandu 2026: Júnior Rocha fala em método, organização e perfil ideal de reforços Treinador deu entrevista exclusiva Núcleo de Esportes de O Liberal. 14.12.25 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES Série A 2026 CBF divulga tabela do Brasileirão 2026; veja a sequência completa de jogos do Remo O Remo fará sua estreia na Série A fora de casa com o confronto previsto para 28 ou 29 de janeiro 16.12.25 0h30 Brasileirão 2026: Novidades nas vagas da Libertadores e para transferências são confirmadas 16.12.25 0h27 FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 futebol Presidente do Paysandu descarta saída de executivo de futebol: 'Não entrego a cabeça de ninguém' O ex-técnico do Papão, Hélio dos Anjos, não teria gostado de ser cobrado após o título paraense 16.12.25 0h01