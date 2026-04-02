Operário-PR vence São Bernardo de virada e segue 100% na Série B do Campeonato Brasileiro

O Operário-PR manteve o momento positivo na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, no estádio Primeiro de Maio, time paranaense venceu por 2 a 1 o São Bernardo, de virada, pela segunda rodada e continua com 100% de aproveitamento. Os gols da vitória foram anotados por Pablo e Boschilia, com Romisson marcando pro time da casa.

Com o resultado, o Operário chega aos seis pontos na terceira posição, já o São Bernardo fica na 13ª colocação e soma apenas um ponto ganho. Os dois times voltam a campo, pela terceira rodada, no domingo (05): os paranaenses visitam o Avaí, na Ressacada, às 16h, enquanto os paulistas fazem duelo estadual contra o Botafogo, na Arena Nicnet, às 20h30.

O São Bernardo mostrou superioridade logo no começo e foi efetivo. Após troca de passes, Romisson fez tabela pelo lado esquerdo e finalizou rasteiro para abrir o placar com um gol relâmpago, no primeiro minuto. Mesmo assim, o Operário respondeu em boa chegada: Boschilia cobrou escanteio e a zaga afastou parcialmente. O rebote voltou para Aylon, que mandou sobre o travessão.

Mais presente ao ataque, o São Bernardo teve duas boas chances de ampliar a vantagem, construída precocemente. A primeira foi em um chute de Rodrigo Ferreira e outra em cabeceio de Hélder depois de escanteio na pequena área, mas ambas foram para fora. Fortes na marcação, os paulistas controlaram bem o ritmo ao neutralizar as investidas adversárias.

Os visitantes, porém, deixaram tudo igual quando Pablo emendou cruzamento de primeira no canto direito, fazendo um belo gol ainda antes do intervalo, aos 40 minutos.

Na volta para a segunda etapa, o São Bernardo voltou inalterado, já o Operário teve troca no setor de marcação. Ainda que não tivessem mais ofensivos, os alvinegros levaram perigo. A equipe paulista continuou sem apresentar efetividade, sendo castigada no fim depois de lambança defensiva. O meia Boschilia surgiu infiltrado e bateu rasteiro, sem chances de defesa, fazendo 2 a 1, aos 38 minutos.

FICHA TÉCNICA

SÃO BERNARDO 1 X 2 OPERÁRIO-PR

SÃO BERNARDO - Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Hélder, Augusto e Pará; Foguinho, Dudu Miraíma (Júnior Urso) e Romisson (Marcão); Pedrinho (Pedro Vitor), Daniel Amorim (Pablo Dyego) e Fabrício Daniel (Lucas Rian). Técnico: Ricardo Catalã.

OPERÁRIO-PR - Vágner; Doka, Miranda, Cuenú e Moraes; Índio (Matheus Trindade), Vinícius Diniz (Neto Paraíba) e Boschilia; Edwin Torres (Berto), Pablo (Caio Dantas) e Aylon (Jhan Pool). Técnico: Luizinho Lopes.

GOLS - Romisson, a um minuto, e Pablo, aos 40 do primeiro tempo, e Boschilia aos 38 do segundo tempo

CARTÕES AMARELOS - Fabrício Daniel e Hélder (SBE); Miranda e Índio (OPE)

ÁRBITRO - Léo Simão Holanda (CE)

PÚBLICO - 495 torcedores

RENDA - R$ 7.150,00

LOCAL - Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP).