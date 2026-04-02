Operário-PR vence São Bernardo de virada e segue 100% na Série B do Campeonato Brasileiro Estadão Conteúdo 02.04.26 21h42 O Operário-PR manteve o momento positivo na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, no estádio Primeiro de Maio, time paranaense venceu por 2 a 1 o São Bernardo, de virada, pela segunda rodada e continua com 100% de aproveitamento. Os gols da vitória foram anotados por Pablo e Boschilia, com Romisson marcando pro time da casa. Com o resultado, o Operário chega aos seis pontos na terceira posição, já o São Bernardo fica na 13ª colocação e soma apenas um ponto ganho. Os dois times voltam a campo, pela terceira rodada, no domingo (05): os paranaenses visitam o Avaí, na Ressacada, às 16h, enquanto os paulistas fazem duelo estadual contra o Botafogo, na Arena Nicnet, às 20h30. O São Bernardo mostrou superioridade logo no começo e foi efetivo. Após troca de passes, Romisson fez tabela pelo lado esquerdo e finalizou rasteiro para abrir o placar com um gol relâmpago, no primeiro minuto. Mesmo assim, o Operário respondeu em boa chegada: Boschilia cobrou escanteio e a zaga afastou parcialmente. O rebote voltou para Aylon, que mandou sobre o travessão. Mais presente ao ataque, o São Bernardo teve duas boas chances de ampliar a vantagem, construída precocemente. A primeira foi em um chute de Rodrigo Ferreira e outra em cabeceio de Hélder depois de escanteio na pequena área, mas ambas foram para fora. Fortes na marcação, os paulistas controlaram bem o ritmo ao neutralizar as investidas adversárias. Os visitantes, porém, deixaram tudo igual quando Pablo emendou cruzamento de primeira no canto direito, fazendo um belo gol ainda antes do intervalo, aos 40 minutos. Na volta para a segunda etapa, o São Bernardo voltou inalterado, já o Operário teve troca no setor de marcação. Ainda que não tivessem mais ofensivos, os alvinegros levaram perigo. A equipe paulista continuou sem apresentar efetividade, sendo castigada no fim depois de lambança defensiva. O meia Boschilia surgiu infiltrado e bateu rasteiro, sem chances de defesa, fazendo 2 a 1, aos 38 minutos. FICHA TÉCNICA SÃO BERNARDO 1 X 2 OPERÁRIO-PR SÃO BERNARDO - Alex Alves; Rodrigo Ferreira, Hélder, Augusto e Pará; Foguinho, Dudu Miraíma (Júnior Urso) e Romisson (Marcão); Pedrinho (Pedro Vitor), Daniel Amorim (Pablo Dyego) e Fabrício Daniel (Lucas Rian). Técnico: Ricardo Catalã. OPERÁRIO-PR - Vágner; Doka, Miranda, Cuenú e Moraes; Índio (Matheus Trindade), Vinícius Diniz (Neto Paraíba) e Boschilia; Edwin Torres (Berto), Pablo (Caio Dantas) e Aylon (Jhan Pool). Técnico: Luizinho Lopes. GOLS - Romisson, a um minuto, e Pablo, aos 40 do primeiro tempo, e Boschilia aos 38 do segundo tempo CARTÕES AMARELOS - Fabrício Daniel e Hélder (SBE); Miranda e Índio (OPE) ÁRBITRO - Léo Simão Holanda (CE) PÚBLICO - 495 torcedores RENDA - R$ 7.150,00 LOCAL - Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Série B São Bernardo Operário-PR COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Demanda! Paysandu prorroga promoção de ingressos para jogo contra o Vasco na Copa do Brasil; confira Clube bicolor recebeu muita procura em pouco tempo e decidiu estender o valor promocional até a próxima semana 05.04.26 18h16 futebol feminino Remo supera o Paraíso-TO e conquista primeira vitória no Brasileiro Feminino A3 Equipe azulina assumiu a segunda posição do grupo A6 e segue viva na briga por uma vaga na segunda fase da disputa 05.04.26 17h16 futebol Em casa, Águia de Marabá cede empate na estreia da Série D de 2026 Azulão saiu na frente, mas não segurou o resultado e o Trem-AP empatou a partida no segundo tempo 05.04.26 16h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Técnico do Paysandu avalia estreia na Série C e elogia atacante: 'é merecimento' Papão venceu o Volta Redonda teve como destaque o atacante Juninho, autor do gol na sua estreia 06.04.26 0h02 Grêmio não aproveita expulsão de rival e empata sem gols com o Remo no Brasileirão 05.04.26 23h32 São Bernardo surpreende o Botafogo-SP e vence de virada em Ribeirão Preto pela Série B 05.04.26 23h42 Com um a menos, Athletic-MG segura o empate com o América-MG em duelo mineiro pela Série B 05.04.26 23h37