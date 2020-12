Operário-PR marca no início e bate a Ponte Preta em Ponta Grossa

Jogando em seus domínios, o Operário-PR passou longe de fazer um jogo brilhante, mas conseguiu o resultado positivo pela Série B do Brasileirão ao fazer 1 a 0 diante da Ponte Preta. Marcador esse que, além de elevar o Fantasma aos 38 pontos e a 12ª posição, deixa a Ponte parada com 40 unidades em nono lugar.

RÁPIDO E RASTEIRO

Com cinco minutos de partida, a eficiência se mostrou ponto diferencial onde, se na chegada da Ponte o lateral Apodi mandou nas mãos do arqueiro uruguaio Martín Rodríguez, do outro lado a oportunidade de marcar foi capitalizada. Em cobrança de escanteio onde Ygor Vinhas afastou parcialmente de soco, a bola caiu no rebote para Rafael Oller bater, Ygor espalmar e o centroavante Ricardo Bueno se antecipar a marcação para estufar as redes do time de Campinas.

EMOÇÃO EM FALTA

O confronto teve uma troca de domínio ainda na primeira etapa onde, se depois do gol o Fantasma se manteve frequentando a intermediária ofensiva por algum tempo, depois dos 25 minutos a Macaca foi se arrumando na movimentação do ataque e também no preenchimento de espaços quando tinha a posse, ajustes importantes para forçar os paranaenses a também olhar com maior preocupação para sua retaguarda.

Apesar disso, as finalizações mais agudas foram elemento bastante raro nesse momento do confronto onde apenas na batida de fora da área executada por Douglas Coutinho onde Ygor Vinhas "assustou" ao aparentemente tentar encaixar a bola e terminar espalmando pela linha de fundo no lado esquerdo da sua meta.

NA BASE DA DEDICAÇÃO

O nível técnico do confronto que não era vistoso nos primeiros 45 minutos seguiu reduzido no tempo complementar onde os momentos de perigo nos arredores dos gols de Martín Rodríguez e Ygor Vinhas eram bastante raros, tornando o jogo mais disputado do que, efetivamente, jogado.

Somente na reta final do compromisso disputado no interior do Paraná, o Fantasma até conseguiu assustar novamente por intermédio de Douglas Coutinho e ficou com um homem a menos após a expulsão de Ruan Renato. Entretanto, foram os paulistas quem assumiram as rédeas de buscar a igualdade e, na bola aérea, a defesa da equipe de Matheus Costa precisou se desdobrar para manter a vitória no marcador do Germano Kruger até o aptio final.