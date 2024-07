Rebeca Andrade diz que teve WhatsApp clonado e denuncia golpe: "Não mandem dinheiro"

Rebeca Andrade, de 25 anos, alertou seus seguidores na noite desta terça-feira (30/07) sobre um golpe envolvendo seu nome. A ginasta, que mais cedo garantiu uma medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Paris, publicou que teve seu WhatsApp clonado. Ela divulgou no Instagram que usaram sua foto para aplicar o golpe.

Rebeca explicou que foi acordada durante a madrugada em Paris com a notícia: "Gente, eu já estava dormindo, mas acordei com mensagens dos meus familiares dizendo que alguém está se passando por mim e pedindo dinheiro no WhatsApp! Por favor, não mandem dinheiro para ninguém! São 4h da manhã aqui. Vou voltar a dormir. Não mudei de número. Não sou eu", enfatizou a atleta.

Rebeca Andrade alertou seus seguidores na noite desta terça-feira (30) (Instagram/ @rebecarandrade)

A ginasta mostrou a mensagem do golpe: "Emerson, já chamei o Roger, mas ele não conseguiu me ajudar. Preciso pagar o preparador da equipe. Houve uma comemoração, ele pagou minha conta, 300 reais. Meu banco não está acessando. Consegue pagar ele para mim? Eu te devolvo até amanhã".