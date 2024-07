Olimpíadas 2024: Collants das ginastas brasileiras foram desenhados por uma das atletas; Saiba quem

Nesta terça-feira (30/7), pela primeira vez na história a seleção de ginástica artística brasileira conquistou uma medalha por equipes no principal evento mundial. O time feminino, composto por Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Julia Soares e Lorrane Oliveira, quebrou o jejum ao levar o bronze, ao lado de Jade Barbosa, que integra a equipe desde 2007 e foi a responsável por desenhar os collants da equipe medalhista dos Jogos Olímpicos de Paris.

As peças, com fundo azul-marinho, manga 3/4 e desenhos em cristais brilhantes predominantemente amarelos, não são as primeiras criações de Jade. A ginasta já foi responsável pelo design dos uniformes nos Campeonatos Mundiais de 2022 e 2023, além das Olimpíadas de Tóquio, em 2021, quando Rebeca Andrade conquistou a medalha de prata.

No final do ano passado, a Confederação Brasileira de Ginástica compartilhou um vídeo no TikTok mostrando alguns modelos criados por Jade. "Três medalhas em Campeonatos Mundiais no currículo e designer de collant nas horas vagas!", brincava a legenda do post.

VEJA MAIS

Jade conta que seu interesse pelo design de collants começou ainda jovem, ao lado do pai, com quem iniciou uma empresa de roupas de ginástica. Ela sempre gostou de participar da personalização dos collants das atletas. Em 2022, Jade assumiu a responsabilidade de desenvolver as peças usadas pela seleção para o Pan-Americano e para o Campeonato Mundial.

Anteriormente, não havia investimento para collants diferenciados. Hoje, Jade diz que se sente realizada ao poder criar peças com referências de moda, inspiradas em modelos antigos da equipe brasileira e de delegações estrangeiras. O aumento do investimento na ginástica artística, somado ao patrocínio exclusivo, permitiu um maior custo de produção das peças e uma maior diversidade de escolha para as atletas.