Olimpíadas 2024: Ginástica leva o bronze, ciclismo BMX avança à final; confira os resultados do dia

Uma terça-feira brilhante para o Time Brasil nas Olimpíadas de Paris. Pela primeira vez na história, a delegação conquistou uma medalha por equipes no principal evento da ginástica artística mundial. O time feminino, composto por Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Julia Soares e Lorrane Oliveira, quebrou o jejum ao levar o bronze.

Ainda nesta terça, Hugo Calderano brilhou ao vencer mais uma vez e avançar para as oitavas de final do torneio de tênis de mesa. No tiro com arco, Marcus D’Almeida e Ana Luiza Caetano continuam na briga por medalhas. No BMX, Gustavo Bala Loka garantiu sua vaga na final, mantendo vivas as esperanças de pódio para o Brasil.

Confira o resumo do dia dos brasileiros nas Olimpíadas:

Meninas da Ginástica em equipes fizeram bonito em Paris. (Hannah / Mckay Reuters)

Ginástica

A equipe feminina de ginástica artística do Brasil, composta por Rebeca Andrade, Flávia Saraiva, Jade Barbosa, Julia Soares e Lorrane Oliveira, conquistou a medalha de ouro por equipes, demonstrando grande performance e consolidando o talento nacional na modalidade.

O basquete brasileiro perdeu para a Alemanha. (Greg Shamus / Reuters)

Basquete

A seleção brasileira de basquete sofreu uma derrota para a Alemanha por 86 a 73 em partida válida pelo Grupo B. Apesar dos esforços, o Brasil não conseguiu superar os alemães e busca recuperação nos próximos jogos.

Ketleyn Quadros, do judô. (Eugene Hoshiko / Associated Press / Estadão Conteúdo)

Judô

No judô, Guilherme Schmidt foi eliminado na segunda fase da competição até 81 kg após ser derrotado pelo italiano Antonio Esposito. Ketleyn Quadros também foi eliminada na segunda rodada ao perder para a francesa Clarisse Agbegnenou na categoria até 63 kg.

George e André perderam para a dupla cubana Diaz e Alayo. (Louisa Gouliamaki / Reuters)

Vôlei de Praia

Ana Patrícia e Duda venceram Liliana e Paula, da Espanha, em um jogo emocionante. No entanto, André e George foram derrotados pelos cubanos Diaz e Alayo por 2 a 0. Carol e Bárbara superaram Paulikiene e Raupelyte, da Lituânia, avançando na competição.

Ana Luiza Caetano avançou às oitavas no tiro com arco. (Tingshu Wang / Reuters)

Tiro com Arco

Marcus Vinicius D’Almeida e Ana Luiza Caetano brilharam ao vencer dois confrontos cada e garantiram vagas nas oitavas de final das competições individuais de tiro com arco.

O Brasil ainda tem chances no rugby feminino. (Bernadett Szabo / Reuters)

Handebol

A seleção brasileira de handebol perdeu para a França por 26 a 20 em partida do Grupo B. O Brasil busca melhorar seu desempenho nos próximos jogos para avançar na competição.

Hugo Calderano passou pelo espanhol Alvaro Robles. (Stephanie Lecocq / Reuters)

Tênis de Mesa

Hugo Calderano avançou para as oitavas de final ao vencer o espanhol Alvaro Robles por 4 a 2. Vitor Ishiy, por sua vez, foi derrotado pelo alemão Dimitrij Ovtcharov por 4 a 1 e acabou eliminado.

Thiago Wild e Thiago Monteiro, do tênis. (Lisa Leutner / Reuters)

Tênis

Thiago Wild e Thiago Monteiro foram eliminados ao perderem para Krajicek e Ram, dos EUA, por 2 a 0. Na competição de duplas mistas, Wild e Luiza Stefani também foram eliminados após derrota para Wang e Zhang por 2 a 1.

O paraense Michael Trindade está fora dos Jogos de Paris. (Maye-E Wong / Reuters)

Boxe

Wanderley Holyfield segue na competição após vencer Cedrick Dulepre. Michael Douglas Trindade foi eliminado na estreia da categoria até 51 kg ao perder para o cubano Alejandro Claro Fiz, e Tatiana Chaves também deu adeus à competição.

Beatriz Dizotti está na final. (Evgenia Novozhenina / Reuters)

Natação

Beatriz Dizotti avançou para a final dos 1.500 m, enquanto Guilherme Caribé parou na semifinal dos 100 m livre. Marcelo Chierighini foi eliminado nas qualificatórias dos 100 m livre e o Brasil ficou fora da final no revezamento 4x200 m livre.

Ana Sátila, da canoagem slalom. (Yara Nardi / Reuters)

Canoagem Slalom

Ana Sátila avançou para as semifinais do C-1 feminino, e Pepê Gonçalves também garantiu vaga nas semifinais do C-1 masculino, mantendo as esperanças brasileiras na canoagem slalom.

Lucas Verthein, do remo. (Lindsey Wasson / Associated Press / Estadão Conteúdo)

Remo

Lucas Verthein e Beatriz Tavares foram eliminados nas quartas de final do skiff simples, encerrando suas participações na competição.

Brasil e Japão jogaram nesta terça-feira pelo rugby feminino. (Phil Noble / Reuters)

Rugby Sevens

O Brasil perdeu para o Japão na disputa pelo nono lugar, com um placar de 38 a 7, encerrando a campanha do Rugby Sevens.

Gustavo Bala Loka, do ciclismo BMX. (Kai Pfaffenbach / Reuters)

Ciclismo BMX

Gustavo Bala Loka avançou para a decisão e disputará a medalha na competição de Ciclismo BMX, mantendo vivas as esperanças de pódio para o Brasil.

Badminton do Brasil, com Ygor Coelho. (Hamad I Mohammed / Reuters)

Badminton

Ygor Coelho foi eliminado após perder para Hyeok Jin-Jeon, da Coreia do Sul, por 2 a 0, encerrando sua participação na modalidade.