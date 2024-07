Olimpíadas: Domingo (28/07) teve futebol feminino e medalhas no judô e skate; confira os resultados

As Olimpíadas de Paris entraram no quarto dia de competições neste domingo (28), com destaque para a derrota do futebol feminino e três medalhas conquistadas pelo Brasil. Rayssa Leal fez sua estreia no skate street feminino e levou o Bronze. Além disso, os atletas brasileiros do judô conquistaram a Prata, no masculino e o Bronze no feminino. Confira os resultados do dia!

Resultados de domingo (28) nas Olimpíadas

04:00 - Handebol Feminino - Rodada Preliminar - Grupo B

Brasil : 24

: 24 Hungria: 25

04:30 - Esgrima - Florete Individual Feminino, 1ª fase

Mariana PISTOIA (BRA) : 13

: 13 Samantha Kyle CATANTAN (PHI): 15

05:00 - Tênis de Mesa - Individual Feminino - Primeira fase

SUN Yingsha (CHN) : 4

: 4 Giulia TAKAHASHI (BRA): 0

05:00 - Judô -52kg Feminino - Segunda Fase Eliminatória

Larissa PIMENTA (BRA) : 10

: 10 Djamila SILVA (CPV): 0

05:00 - Judô -52kg Feminino - Oitavas de Final

Chelsie GILES (GBR) : 0

: 0 Larissa PIMENTA (BRA): 1

05:00 - Judô -52kg Feminino - Quartas de Final

Amandine BUCHARD (FRA) : 1

: 1 Larissa PIMENTA (BRA): 0

05:00 - Judô -66kg Masculino - Segunda Fase Eliminatória

Willian LIMA (BRA) : 1

: 1 Sardor NURILLAEV (UZB): 0

05:00 - Judô -66kg Masculino - Oitavas de Final

Willian LIMA (BRA) : 10

: 10 Serdar RAHIMOV (TKM): 0

05:00 - Judô -66kg Masculino - Quartas de Final

Baskhuu YONDONPERENLEI (MGL) : 0

: 0 Willian LIMA (BRA): 1

06:00 - Vôlei de Praia Feminino - Fase Preliminar - Grupo E

CAROL/BARBARA (BRA) : 2

: 2 AKIKO/ISHII (JPN): 0

07:00 - Tênis - Masculino - Simples - Primeira Rodada

Tomas Martin ETCHEVERRY (ARG) : 7, 6

: 7, 6 Thiago SEYBOTH WILD (BRA): 6, 7, 2

07:00 - Tênis - Feminino - Simples - Primeira Rodada

Beatriz HADDAD MAIA (BRA) : 5

: 5 Varvara GRACHEVA (FRA): 4

07:00 - Tênis - Masculino - Simples - Primeira Rodada

Sebastian BAEZ (ARG) : 6, 6

: 6, 6 Thiago MONTEIRO (BRA): 4, 3

07:00 - Tênis - Feminino- Simples - Primeira Rodada

Laura PIGOSSI (BRA) : 3

: 3 Dayana YASTREMSKA (UKR): 3

09:00 - Badminton - Simples Masculino - Fase de Grupos - Grupo J

NARAOKA Kodai (JPN) : 2, 21, 21

: 2, 21, 21 Ygor COELHO (BRA): 0, 16, 19

11:00 - Vôlei de Praia Feminino - Fase Preliminar - Grupo A

ANA PATRICIA/DUDA (BRA) : 2

: 2 MARWA/D. ELGHOBASHY (EGY): 0

11:00 - Judô -66kg Masculino - Semifinal da Chave B

Gusman KYRGYZBAYEV (KAZ) : 0

: 0 Willian LIMA (BRA): 10 (Vencedor)

11:00 - Judô -52kg Feminino - Disputa da Repescagem

Mascha BALLHAUS (GER) : 0

: 0 Larissa PIMENTA (BRA): 10

11:00 - Judô -66kg Masculino - Final

ABE Hifumi (JPN) : 10

: 10 Willian LIMA (BRA): 0 (Medalha de Prata)

11:00 - Judô -52kg Feminino - Disputa pela Medalha de Bronze A

Larissa PIMENTA (BRA) : 10 (Medalha de Bronze)

: 10 (Medalha de Bronze) Odette GIUFFRIDA (ITA): 0

12:00 - Futebol Feminino - Grupo C

Brasil : 1

: 1 Japão: 2

12:00 - Rugby Sevens Feminino - Grupo C

França : 26

: 26 Brasil: 0

12:00 - Skate - Feminino Street - Final

Rayssa LEAL (BRA): Medalha de Bronze

12:45 - Canoagem Slalom - Caiaque Individual Feminino - Final

Ana SATILA (BRA): 4º lugar

15:00 - Rugby Sevens Feminino - Grupo C

EUA: 24

24 Brasil: 5

15:00 - Vôlei de Praia Masculino - Fase Preliminar - Grupo E

EVANDRO/ARTHUR (BRA): 2

2 HORL/HORST (AUT): 0

15:16 - Boxe - 92kg Masculino - Oitavas de Final

Patrick James BROWN (GBR): 1

1 Keno Marley MACHADO (BRA): WP 4

16:00 - Tênis de Mesa - Individual Masculino - Primeira fase

Andy PEREIRA (CUB): 0

0 Hugo CALDERANO (BRA): 4

17:00 - Tênis de Mesa - Individual Feminino - Primeira fase

Offiong EDEM (NGR): 0

0 Bruna TAKAHASHI (BRA): 4

16:24 - Surfe - Feminino Rodada 2 - Bateria 5

Tatiana WESTON-WEBB (BRA): 9.50

9.50 Candelaria RESANO (NCA): 3.30

17:36 - Surfe - Feminino Rodada 2 - Bateria 7

Taina HINCKEL (BRA): 7.10

7.10 Sanoa DEMPFLE-OLIN (CAN): 6.30

23:00 - Surfe - Masculino Rodada 2 - Bateria 8

Filipe TOLEDO (BRA):

Billy STAIRMAND (NZL):