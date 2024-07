Arenas das olimpíadas cobram quase R$ 70 por X-Burguer; veja outros preços

A cerimônia de abertura das Olimpíadas de Paris 2024 está marcada para esta sexta-feira (26/07), mas as competições já começaram. No entanto, a cidade de Paris não venderá bebidas alcoólicas nos locais de competição. A única opção será a cerveja sem álcool, que custa 6,70 euros, aproximadamente R$ 41,10. Um simples x-burguer sairá por 11 euros, cerca de R$ 67. Confira os preços do cardápio nas arenas olímpicas.

Preços nas Arenas Olímpicas

Para os locais de acesso comum, os preços são os seguintes:

- Cerveja sem álcool (500ml): 6,70 euros (R$ 41,10)

- Refrigerantes: 5 euros (R$ 30)

- Garrafas de água: 3,50 euros (R$ 21)

Opções de Alimentação

Os espectadores também encontrarão preços elevados para alimentos:

- X-burguer: 11 euros (R$ 67)

- Cachorro quente: 9,50 euros (R$ 58)

- Porção de batata-frita: 3,50 euros (R$ 22)

Legenda (Reprodução/ SunSport)

Restrições e Alternativas

Uma lei francesa de 1991 proíbe a venda de álcool em estádios, exceto quando acompanhada por uma refeição. Em Paris 2024, apenas quem comprou ingressos VIP com hospitalidade terá o privilégio de consumir bebidas alcoólicas durante os eventos.