Olimpíadas 2024: Futebol feminino e Rayssa Leal são destaques de domingo; confira a programação

O Brasil está preparado para um dia repleto de competições nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, com 14 disputas emocionantes programadas.

Entre os destaques do dia, está o skate, onde a talentosa Rayssa Leal promete brilhar e buscar mais uma medalha para o país. O futebol feminino também será uma atração imperdível, com a seleção brasileira enfrentando o Japão, em busca da sua segunda vitória no torneio. A expectativa é alta para que o Brasil continue sua caminhada vitoriosa rumo ao ouro inédito.

As competições começam cedo, às 4 da manhã (horário de Brasília), com o confronto do handebol feminino entre Brasil e Hungria. Confira a programação do Brasil para este domingo (28).

Agenda do Brasil para este domingo (28).

Badminton

- 10h40 - Badminton | Ygor Coelho

Ciclismo

- 9h10 - Ciclismo Mountain Bike | Raiza Goulão

Esgrima

- 4h30 - Esgrima | Mariana Pistoia

Futebol Feminino

- 12h - Futebol Fem. | Brasil x Japão

Ginástica Artística

- 16h10 - Ginástica Art. | Rebeca Andrade, Jade Barbosa e equipe.

Handebol

- 4h - Handebol Fem. | Brasil x Hungria

Hipismo

- 5h30 - Hipismo | Marcio Jorge, Carlos Parro, Rafael Losano.

Judô

- 5h35 - Judô | Larissa Pimenta

- 6h10 - Judô | Willian Lima

Natação

- 6h - Natação 200m livre | Maria Fernanda Costa e Guilherme Costa

Rugby

- 12h - Rugby Fem. | Brasil x França

- 15h - Rugby Fem. | Brasil x EUA

Skate

- 7h - Skate Street | Rayssa Leal, Pâmela Rosa e Gabi Mazzeto

Tiro Esportivo

- 4h15 - Tiro Esportivo Fem. | Geovana Meyer

Vela

- 7h - Vela | Mateus Isaac e equipes mac. e fem.

Vôlei de Praia

- 6h - Vôlei de praia | Carol/Bárbara x Akiko/Ishii (JAP)

- 11h - Vôlei de praia | Ana Patríci/Duda x Marwa/Elghobashy (EGI)

- 15h - Vôlei de praia | Evandro/Arthur Laci x Horl/Horst (AUS)