Olimpíadas 2024: CAS rejeita recurso da CBF e seleção feminina não terá Marta em semifinal

A Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) rejeitou o recurso da CBF, que tentava contar com Marta na partida decisiva da seleção brasileira feminina de futebol contra a Espanha, nesta terça-feira, pela semifinal na Olimpíada de Paris-2024. A partida está marcada para as 16 horas (horário de Brasília).

A decisão foi anunciada na manhã desta terça, a poucas horas do início da partida, que vale vaga na grande final olímpica. A CBF tentava reduzir a punição aplicada à atacante, pela expulsão sofrida justamente na partida contra a Espanha, ainda pela fase de grupos da competição. No jogo, Marta levou o cartão vermelho por dar uma entrada dura com o pé alto na cabeça de uma adversária.

Pelo regulamento do futebol na Olimpíada, um cartão vermelho gera suspensão de dois jogos, e não apenas um, como é de costume no futebol brasileiro. Assim, Marta foi desfalque da seleção na vitória sobre a França, no sábado, pelas quartas de final. E também não poderá entrar em campo nesta terça.

O recurso da CBF tentava anular o segundo jogo de suspensão, o que permitia à jogadora defender normalmente o Brasil na importante partida desta terça. No entanto, a CAS negou o recurso em audiência realizada de última hora, nesta terça, na capital francesa, onde a corte conta com uma equipe para decisões rápidas relativas aos Jogos Olímpicos.

Com Marta em campo, a seleção feminina conquistou duas medalhas de prata em Olimpíadas, em Atenas-2004 e Pequim-2008, perdendo ambas as finais para os Estados Unidos.