Olimpíadas 2024: CBF confirma lesão e Tamires vira ausência na seleção brasileira

Na manhã desta terça-feira (06), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou o corte da lateral Tamires da seleção feminina de futebol do restante das Olimpíadas de Paris 2024. A jogadora sofreu um rompimento ligamentar no tornozelo e pode precisar de cirurgia.

Tamires sentiu a lesão após a vitória do Brasil sobre a França nas quartas de final dos Jogos Olímpicos. Um exame confirmou uma lesão extensa da sindesmose. A atleta está sob os cuidados do Departamento Médico da seleção e será avaliada por especialistas para determinar o tratamento adequado, podendo passar por cirurgia.

VEJA MAIS

Em um comunicado publicado no Instagram, a CBF detalhou a situação da jogadora: “A lateral Tamires, do Corinthians, está fora dos Jogos Olímpicos de Paris, que se encerram no sábado (10). A atleta sentiu um desconforto no tornozelo direito ao final da partida contra a França. Após exame de imagem, foi constatada uma lesão extensa da sindesmose. Tamires será avaliada por um especialista em tornozelo para definição do tratamento, possivelmente cirúrgico”.

Além de Tamires, o técnico Arthur Elias também não poderá contar com a lateral Antônia, que teve uma fratura na fíbula da perna esquerda durante o jogo contra a Espanha na fase de grupos e foi cortada.

O Brasil retornará ao campo nesta terça-feira, às 16h, para enfrentar a seleção espanhola, atual campeã mundial, em uma partida válida pela semifinal dos Jogos Olímpicos.