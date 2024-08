Olimpíadas 2024: CBF entra com recurso para Marta jogar semifinal olímpica

O departamento jurídico da CBF entrará, nesta segunda-feira (05/8) com um recurso de efeito suspensivo no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS), para que a atacante Marta possa jogar a semifinal de futebol feminino das Olimpíadas de Paris 2024 contra a Espanha. A camisa 10 da seleção brasileira acabou levando um cartão vermelho após uma entrada violenta na jogadora Olga Carmona, ainda na primeira fase, e foi suspensa por dois jogos.

De acordo com o regulamento, com um cartão vermelho direto, a atleta cumpre um jogo de suspensão automático, e após julgada pelo comitê disciplinar da Fifa pode ficar sem jogar por mais dois jogos. Marta foi suspensa por mais um jogo, uma pena considerada mínima.

Com a suspensão, Marta ficou sem disputar as quartas de final das Olimpíadas contra a França. A jogadora torceu para as companheiras da arquibancada, ao lado de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, e viu a vitória do Brasil por 1 a 0 em cima das donas da casa.

Agora, na semifinal, a seleção encara a Espanha, em Marselha, às 16h (horário de Brasília), na terça-feira (06/8), em busca de uma vaga na final olímpica.