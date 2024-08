Olimpíadas 2024: Brasil vence a França e avança às semifinais do futebol feminino

A Seleção Brasileira feminina de futebol superou a França por 1 a 0 neste sábado (3) e garantiu vaga nas semifinais da Olimpíada de Paris-2024. O confronto ocorreu neste sábado na cidade de Nantes e marcou a eliminação das anfitriãs olímpicas nas quartas de final.

A solidez defensiva do time comandado pelo técnico Arthur Elias foi a chave para a vitória brasileira, que, mesmo com dificuldades técnicas na parte ofensiva, conseguiu segurar o ímpeto das francesas. O único gol da partida foi marcado por Gabi Portilho aos 37 minutos do segundo tempo, após um contra-ataque bem executado.

O jogo teve um início tenso, com a França impondo pressão desde o apito inicial. Jennifer recebeu um cartão amarelo logo aos 20 segundos de jogo, ilustrando o clima acirrado. Aos 3 minutos, Adriana quase abriu o placar para o Brasil, mas seu passe para Yasmim foi interceptado na área. A França teve uma grande oportunidade aos 11 minutos, quando Delphine Cascarino foi derrubada na área por Tarciane. A cobrança de pênalti de Karchaoui, no entanto, foi defendida pela goleira Lorena, o que abalou o time francês.

Brasil venceu a França no futebol feminino pela primeira vez na história (REUTERS/Stephane Mahe)

Apesar do apoio de mais de 35 mil torcedores no estádio La Beaujoire, a França não conseguiu transformar o domínio em gols. O primeiro tempo terminou com um lance perigoso para as francesas, quando Mbock cabeceou na pequena área e acertou o travessão do Brasil.

Na segunda etapa, o Brasil voltou a campo com uma postura mais ofensiva. Logo aos 29 segundos, Adriana obrigou a goleira Picaud a fazer uma defesa difícil. A França respondeu, mas também falhou nas finalizações, com Karchaoui e Katoto desperdiçando boas oportunidades.

Aos 37 minutos, em um raro momento de indecisão da defesa francesa, Gabi Portilho aproveitou a chance e marcou o gol da vitória brasileira. A França, em desespero, intensificou a pressão, mas sem sucesso. Aos 45 minutos, Gabi Portilho quase ampliou o placar, mas sua finalização acertou a trave esquerda.

Gabi Portilho marcou o gol da vitória do Brasil contra a França (REUTERS/Stephane Mahe)

Nos acréscimos, que totalizaram 16 minutos, o jogo ficou tumultuado, com confusões e cartões amarelos para Gabi Portilho e Diani. A partida terminou com uma França desorganizada, permitindo ao Brasil segurar o resultado e garantir a classificação.

Na semifinal, a seleção brasileira reencontrará a Espanha, atual campeã mundial, que eliminou a Colômbia. O confronto está marcado para a próxima terça-feira, às 16h.