Olimpíadas 2024: futebol feminino, vôlei e mais; confira a agenda do Brasil desta terça-feira (6)

No 12ª dia das Olimpíadas de Paris, o clima é de decisão e estreias. No vôlei de quadra e praia, as equipes do Brasil tem confrontos importantes nas quartas de final. No futebol feminino, a briga é por uma vaga na final contra a Espanha.

Já no skate park, as meninas do Brasil estreiam nos Jogos Olímpicos, assim como o campeão olímpico Isaquias Queiroz na canoagem.

Abaixo, confira a programação das Olimpíadas de Paris nesta terça-feira (6).

5h - Hipismo - final | Rodrigo Pessoas e Stephan Barcha

5h20 - Lançamento de martelo - masculino | Paulo Henrique Rodrigues

6h50 - Lançamento de martelo - masculino | Luiz Maurício da Silva

5h30 - Canoagem - masculino - C-2 500 m | Isaquias Queiroz e Jacky Godmann

5h58 - Atletismo - 110m com barreiras - masculino - Repescagem | Rafael Pereira

6h44 - Atletismo - 400m - feminino - Repescagem | Tiffani Marinho

6h15 - Salto em distância - feminino - Grupo A e B | Eliane Martins e Lissandra Campos

7h06 - Vela - Corrida 10 |João Siemsen e Marina Arndt

7h03 - Kite masculino | Bruno Lobo

7h30 - Skate park feminino Classificação | Raicca Ventura, Isadora Pacheco e Dora Varella

8h - Vôlei de quadra feminino - Quartas de final | Brasil x República Dominicana

13h - Vôlei de praia masculino - Quartas de final | Evandro e Arthur x David Âhman e Jonatan Hellving

16h30 - Basquete - masculino - Quartas de final | Brasil x EUA

16h - Futebol feminino - Semifinal | Brasil x Espanha

16h30 - Handebol feminino - Quartas de final | Noruega x Brasil