Olimpíadas 2024: brasileira Juliana Viana perde em estreia no badminton

Estreando nas Olimpíadas de Paris 2024, a brasileira Juliana Viana não conseguiu vencer a tailandesa Supanida Katethong no badminton e foi derrotada por 2 sets a 0, na manhã deste sábado (27/7). A partida foi válida pela primeira rodada do Grupo D do Simples Feminino, na Arena La Chapelle, na França.

Agora, Viana deve buscar a classificação na próxima partida, na segunda-feira (29/7), contra a chinesa Lo Sin Yan Happy.

Aos 19 anos, a atleta, natural do Piauí, declarou que estava “quase para desmaiar” em entrevista após o jogo. “Eu não vou mentir não, antes de entrar na quadra eu estava quase para desmaiar, porque a atmosfera realmente surreal, esse espírito olímpico, eu estou até agora em choque. É muita gente, sei lá. Eu amo muito esse esporte. Eu amo estar no maior evento esportivo também, é minha primeira Olimpíada. Estou realizando um sonho de uma menina de seis anos de idade, então eu imagino a responsabilidade”, disse.

A brasileira ainda se mostrou confiante para a próxima partida. “Eu mostrei que eu sou capaz, eu estava liderando os dois sets, quebrei essa estreia, porque é muito difícil. Normalmente, todo atleta tem esse frio na barriga, mas é o frio na barriga de um jogo olímpico. Então multiplica por mil aí. Ainda mais sendo minha estreia, mas eu quebrei esse gelo, vou descansar hoje, amanhã tem um dia mais. De treino leve e, segundo, voltar ao quadro para tentar escrever história, fazer história para o Brasil”, declarou.

O que é o badminton?

O badminton foi criado na Inglaterra e é jogado com uma raquete, de 80 gramas, e uma peteca, de apenas cinco gramas. O esporte foi implementado nas Olimpíadas de 1992, em Barcelona, e é disputado até hoje.