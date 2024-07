Arthur Nory vai às lágrimas após ser eliminado das olimpíadas em Paris, veja vídeo

O ginasta brasileiro, Arthur Nory, teve problemas na execução das suas acrobacias na barra fixa, durante a classificação geral. Nessa etapa, apenas os oito melhores colocados avançam para a final. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, Nory, que já foi campeão mundial na barra fixa, em 2019, chorou e desabafou sobre a desclassificação temendo as críticas.

“Foi muito difícil o processo. Acho que as lágrimas já falam muito por mim. A gente tem um propósito. O pior não é o que pensam ou falam de mim. Eu sei o que é. O pior é como me sinto. Eu me sinto muito mal. Isso é pior do que qualquer coisa que venham me criticar”, afirmou.

Ele apresentou uma série arriscada e a falha veio durante o Liukin, movimento em que dá uma pirueta por cima da barra fixa. Apesar de ter recuperado o desempenho no decorrer da série, alcançou apenas 12.900 pontos, ficando longe da final.

Nory afirma que não vai parar por aqui, mas que por hora pretende apenas sentir e processar tudo. O atleta declarou também que se sentia seguro antes da execução e ainda não entende tudo o que aconteceu, já que se trata de uma série da qual estava habituado. Sobre o futuro enfatiza resiliência e cabeça firme.

“Sei a força que tenho para me levantar. Quanto mais apanho, mais dá vontade de me levantar. A gente tem um propósito. Vou levantar e dar a cara para bater. Não vou perder meu brilho, minha felicidade e minha paixão por esse esporte”, afirma.