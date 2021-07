Arthur Nory, da ginástica brasileira, é alvo de críticas na web após caso de racismo contra atleta

Arthur Nory, um dos ginastas brasileiros que estão nas Olimpíadas de Tóquio, virou alvo de polêmicas nas últimas semanas, após internautas relembram o episódio de racismo envolvendo o atleta em 2015, quando um vídeo vazou na web, em que ele e Fellipe Arakawa e Henrique Flors faziam comentários considerados racistas contra o, até então, colega de equipe Angelo Assumpção. As informações são da Revista Quem.

"É normal tanto xingamento, ódio e desejar o mal aqui no Twitter?", desabafou Nory, utilizando o Twitter. Na época, Arthur se desculpou publicamente e disse tratar-se de uma simples brincadeira.

A funkeira Valesca Popozuda respondeu a mensagem afirmando que nas redes sociais “ninguém passa pano mais”, e disse que seria melhor o ginasta assumir os erros dele. Em seguida, o atleta rebateu: "Eu errei e eu assumi. Paguei por ele e, até hoje, pago por isso! Nunca escondi meu erro e sempre busquei conhecimento para me tornar uma pessoa melhor. Eu não sou o mesmo de cinco anos atrás", excluindo a conta do Twitter.

Entenda o caso

Em 2015, quando a seleção brasileira masculina de ginástica artística treinava para os Jogos Pan-Americanos de Toronto, no Canadá, Nory publicou um vídeo com ofensas contra Angelo, no Snapchat.

Nas imagens, feitas no refeitório da concentração, Arthur teria feito comparações consideradas racistas contra o ginasta. “Se o celular funciona, a tela é branca. Se estraga, é de que cor? É preto!”, dizia, aos risos. Em um segundo vídeo, Nory e os colegas de seleção, entraram no quarto de Assumpção, chamando-o de “amigo”.