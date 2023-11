Ginasta Arthur Nory faz rara aparição com o namorado, João Otávio Tasso

O ginasta campeão olímpico Arthur Nory, de 30 anos de idade, fez uma rara aparição pública com o namorado, o empresário João Otávio Tasso, na noite desta quarta-feira (1), em São Paulo, na estreia VIP do espetáculo The Boys in The Band.

A peça volta ao Brasil após mais de cinco décadas da primeira adaptação nacional da Broadway, no Teatro Procópio Ferreira, em São Paulo, e a sessão especial para convidados recebeu muitos famosos, incluindo os casais Cassio Scapin e Diego Redondaro, e Rafael Piccin e Mauro Sousa.

A nova adaptação para os palcos do texto de Mart Crowley sobre um grupo de homens da comunidade LGBTQIA+ em Nova York é estrelada por Bruno Narchi, Caio Evangelista, Caio Paduan, Heber Gutierrez, Júlio Oliveira, Leonardo Miggiorin, Mateus Ribeiro, Tiago Barbosa e Otávio Martins.