Olimpíadas 2024: Brasil leva bronze no skate e vai à semifinal na canoagem; veja o resultados do dia

Na última quarta-feira, o Time Brasil conquistou medalhas e classificações importantes nas Olimpíadas de Paris. No skate park, Augusto Akio, conhecido como Japinha, garantiu a medalha de bronze após uma excelente última volta. No atletismo, Alison dos Santos terminou em terceiro na sua bateria dos 400 metros com barreiras, mas avançou à final pelo tempo.

Na canoagem, Isaquias Queiroz avançou direto para a semifinal do C1 1000 m, continuando na defesa do título olímpico conquistado em Tóquio-2020. No vôlei de praia, Ana Patrícia e Duda venceram e se classificaram para as semifinais.

Abaixo, segue um resumo das participações dos brasileiros:

Skate - Na modalidade park masculina, todos os brasileiros chegaram à final. Augusto Akio conquistou o bronze; Pedro Barros ficou em quarto e Luigi Cini em sétimo lugar.

Vôlei de Praia - Ana Patrícia e Duda venceram Tina e Anastasija, da Letônia, por 2 a 0 (21-16 e 21-10), avançando para a semifinal.

Marcha Atlética - Caio Bonfim e Viviane Lyra terminaram a prova mista na sétima posição.

Canoagem - Isaquias Queiroz avançou para a semifinal do C-1 1000 m ao chegar em segundo na sua bateria; Matheus Nunes foi eliminado nas quartas de final. No feminino, Ana Paula Vergutz chegou à semifinal do K-1 500 m, enquanto Vagner Júnior Souta foi eliminado nas quartas de final do K-1 1000 m.

Tênis de Mesa - A equipe masculina foi eliminada pela França nas quartas de final.

Atletismo - Alison dos Santos está na final dos 400 m com barreira. Matheus Lima foi eliminado na semifinal, Fernando Ferreira nas eliminatórias do salto em altura e Jucilene de Lima no qualificatório do arremesso de dardo.

Mais Atletismo - Eduardo Rodrigues e Rafael Pereira foram eliminados nas semifinais dos 110 m com barreiras. Almir Júnior avançou para a final do salto triplo com a quinta melhor marca. Renan Correa foi eliminado nas semifinais dos 200 m.

Vela - As medal races foram adiadas.

