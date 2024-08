Olimpíadas 2024: Brasileiro é preso por vender 'medalhas' em Paris; saiba mais

Um brasileiro, com identidade não revelada, foi preso em Paris, na última segunda-feira (05/8), por vender medalhas olímpicas falsas. A polícia francesa encontrou com o homem cerca de 850 exemplares das peças, com anéis olímpicos. A pena para o crime pode chegar a três anos de prisão.

Segundo o jornal espanhol Marca, o brasileiro é acusado de ter mercadorias falsas e venda ambulante sem permissão. Além da pena de prisão, o homem pode ter que pagar multa até o dobro do valor da mercadoria falsificada, e a pena por venda ambulante sem autorização, que pode ter prisão de até 6 meses e multa de 3.750 euros (cerca de R$ 22,9 mil).

VEJA MAIS

A investigação apontou que o brasileiro chegou à Paris no dia 23 de julho, três dias antes da cerimônia de abertura das Olimpíadas 2024. A passagem de volta dele está marcada para o dia 14 de agosto, três dias após o encerramento.

Além das medalhas, a polícia encontrou mil euros em espécie em posse do suspeito. O brasileiro deve ir a julgamento ainda nesta quarta-feira (07/8), por meio de procedimento que consiste num comparecimento rápido, o que significa reconhecimento de culpa.